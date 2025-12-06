Cezaevi nakil aracı devrildi: Aralarında mahkûmların da bulunduğu 5 kişi yaralandı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde cezaevi nakil aracı devrildi. İlk belirlemelere göre aralarında mahkûmların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgili göre kaza Sivas-Erzincan karayolu, Sivas’ın İmranlı ilçesi Yerköy yakınlarında gerçekleşti. Erzurum’dan Antalya’ya mahkûm taşıyan 50 AK 920 plakalı cezaevi nakil aracı yoldan çıkarak devrildi.
İlk belirlemeleri göre aralarında mahkûmların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi’ne taşındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.