Cezaevi nakil aracı devrildi: Aralarında mahkûmların da bulunduğu 5 kişi yaralandı

Cezaevi nakil aracı devrildi: Aralarında mahkûmların da bulunduğu 5 kişi yaralandı

17:336/12/2025, Cumartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde cezaevi nakil aracı devrildi. İlk belirlemelere göre aralarında mahkûmların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgili göre kaza Sivas-Erzincan karayolu, Sivas’ın İmranlı ilçesi Yerköy yakınlarında gerçekleşti. Erzurum’dan Antalya’ya mahkûm taşıyan 50 AK 920 plakalı cezaevi nakil aracı yoldan çıkarak devrildi.

İlk belirlemeleri göre aralarında mahkûmların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi’ne taşındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



YASAL UYARI

