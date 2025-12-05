HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?

2026 yılı yaklaşırken hemşirelerin alacağı maaş zammı gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, hemşirelerin Ocak ayında alacağı zammın en az yüzde 17,57 olacağı kesinleşmiş durumda. Peki yeni yılda hemşire maaşları ne kadar artacak?

Sağlık çalışanlarının merak ettiği 2026 hemşire maaşları, açıklanan enflasyon verileriyle birlikte şekillenmeye başladı. TÜİK'in 5 aylık rakamları, hemşirelerin şimdiden yüzde 17,57 oranında zam alacağını ortaya koydu. Gözler şimdi Ocak ayında açıklanacak kesin tablolara çevrildi. Peki hemşire maaşı ne kadar olacak?

5/1 HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK? 5/1 hemşire maaşı 5 aylık enflasyon beklentilerine göre yüzde 17,57 oranında yükselişle 72.610,06 TL olacak.