Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?

HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?

16:325/12/2025, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 yılı yaklaşırken hemşirelerin alacağı maaş zammı gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, hemşirelerin Ocak ayında alacağı zammın en az yüzde 17,57 olacağı kesinleşmiş durumda. Peki yeni yılda hemşire maaşları ne kadar artacak?

Sağlık çalışanlarının merak ettiği 2026 hemşire maaşları, açıklanan enflasyon verileriyle birlikte şekillenmeye başladı. TÜİK’in 5 aylık rakamları, hemşirelerin şimdiden yüzde 17,57 oranında zam alacağını ortaya koydu. Gözler şimdi Ocak ayında açıklanacak kesin tablolara çevrildi. Peki hemşire maaşı ne kadar olacak?

5/1 HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

5/1 hemşire maaşı 5 aylık enflasyon beklentilerine göre yüzde 17,57 oranında yükselişle 72.610,06 TL olacak.

MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR!

TÜİK tarafından 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Fakat zam oranının netleşmesi için ocak ayında yayımlanacak enflasyon verileri bekleniyor.

#Hemşire
#hemşire maaşı
#enflasyon farkı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?