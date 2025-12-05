Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan gen kaynaklarına 557 milyon 628 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 281 milyon 868 bin lira, tarımsal yayım ve danışmanlığa 104 milyon 223 bin lira, sertifikalı tohum kullanıma 77 milyon 446 bin 537 lira, tiftik üretimine 62 milyon 46 bin 629 lira, küçük ölçekli balıkçılık desteği-müsilaj için 31 milyon 250 bin 50 lira ve sertifikalı tohum üretimine 23 milyon 395 bin 784 lira destekleme ödemesi yapılacak.