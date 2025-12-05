11'inci Yargı Paketi'ni 2 gün süren görüşmeler sonunda kabul etti

Görüşmelerde, kamuoyunda covid düzenlemesi olarak bilinen 27'nci Madde'nin kapsamının daraltılması teklif edildi. Komisyonun kabul ettiği önergeyle AKP üyelerin önergesinde alt ve üst soya, eşe, boşanılmış eşe, beden veya ruh bakımından kendini koruyamayacak olanlara, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçunu işleyenler tahliye kapsamı dışına çıkarıldı. Komisyon'da kabul edilen önergeyle birlikte, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenler de kapsam dışında bırakıldı.





27'nci Madde, 31 temmuz 2023 öncesinde suç işleyenlerin 3 yıl daha erken denetimli serbestlikten yararlanması ve 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna geçmesinin önünü açıyor.

Terör ve örgüt suçtan cezaevinde olanların kapsam dışı tutulduğu düzenlemeyle ilk etapta 55 bin mahkumun tahliye edilmesi öngörülüyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sayı da düşecek.



