KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? İlk ödeme ne kadar, ayın kaçında ödeniyor? 2025-2026 Eğitim dönemi KYK burs kredi ödeme tarihleri

KYK burs ve kredi ödemeleri, üniversite öğrencileri için en önemli konulardan biridir. Öğrenciler, her ay hesaplarına yatan bursların hangi tarihlerde yapılacağı konusunda araştırmalar yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan ödeme takvimine göre, KYK bursları, her ayın 6’sı ile 10’u arasında T.C. kimlik numarasının son rakamına göre öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır.





Burs ve kredi ödemeleri nasıl yapılıyor?

Öğrenciler, her yıl eğitimlerine devam ederken, burslarını almak için T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme takvimine tabi olurlar. KYK bursları, her ay düzenli olarak yapılırken, ödemeler belirli gün aralıklarında gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, ödeme tarihlerini öğrendiklerinde, üniversite hayatları için önemli bir planlama yapabilmektedirler.





Son sınıf öğrencilerine ödemeler ne zaman biter?

Son sınıf öğrencileri, eğitimlerinin son yılına geldiklerinde burs ödemelerinin sonlanacağı tarihlerle ilgili sorular sormaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na göre, son sınıf öğrencilerinin burs ödemeleri, Haziran ayında son bulmaktadır. Bu tarihten sonra, bursların devam etmeyeceği belirtilmektedir.





Kredinin Burs’a dönüşmesi için ne yapılmalıdır?

Kredi almaya devam ederken, burs almak için başvuru yapan öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvurularını yaparak kredilerini bursa dönüştürebilirler. Başvurular, öğrencilerin burs almaya engel bir durumu bulunmadığı takdirde kabul edilmektedir. Öğrencilerin, durumlarını değiştirerek bu dönüşümü sağlamak için ilgili başvurularını zamanında yapmaları gerekmektedir.





Krediden vazgeçen öğrenciler öçin ödeme takvimi