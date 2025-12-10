MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK AYI 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu toplantısına doğru geri sayıma geçti. Aralık ayı faiz kararı, ekonomik görünüm ve enflasyonla mücadele adımlarına yön vereceği için piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Toplantının tarihi ve saatine ilişkin detaylar netleşirken, ekonomistlerin yılın son beklenti anketleri de faiz politikasına dair ipuçları sunuyor.
Ekonomide gözler Aralık 2025 PPK toplantısına çevrildi. TCMB’nin vereceği yılın son faiz kararı, hem enflasyonla mücadele stratejisinde hem de yeni yılın ekonomik çerçevesinin belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Toplantı takvimi açıklanırken, uzmanların faiz beklentileri ve öne çıkan senaryolar dikkat çekiyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı takvimine göre yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı tarihi belirlendi:
TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası toplantısı 11 Aralık 2025 Perşembe günü toplanacaktır.
Toplantı karar metni ve faiz oranı, her zamanki gibi toplantı günü olan 11 Aralık Perşembe günü, saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.
PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Societe Generale'in Londra Şubesi CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılının ilk dört toplantısında her seferinde 150 baz puanlık, ardından Haziran ve Temmuz aylarında 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini ifade etti. Sonrasında ise her toplantıda yeniden 150 baz puanlık indirim öngördüklerini belirtti.
Societe Generale, önümüzdeki aylarda aylık enflasyonun kademeli olarak yavaşlayarak 2026'nın ilk yarısında yüzde 1,5-1,7 seviyelerine gerileyeceği tahmininde bulundu.
SON TCMB FAİZİ NE KADAR OLDU?
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar verdi.