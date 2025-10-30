ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?

Peki ocakta asgari ücrete ne kadar zam olur? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Bu sorunun cevabı için çeşitli verileri ve ekonomi ekibinin enflasyonla mücadeleyle alakalı stratejisini anlamak gerektiğini vurgulamak isterim. Özellikle S&P, Moody’s ve Fitch’ten gelen kredi notları ülkemiz açısından önem teşkil etmektedir.

Bu konuda geçen yıl enflasyonla mücadelede tavsiye niteliğinde olup da asgari ücrete gelecek zammı tutturan JP Morgan, 2026 asgari ücret tahmini %20 olarak belirlemiştir.

Morgan Stanley yeni yılda asgari ücrete enflasyon hedefleriyle uyumlu olarak, %20 ile %25 bandında bir zam beklediğini paylaştı.

Merkez bankası 2026 enflasyon hedefini %13 ile %19 arasında belirlerken, OVP’de ise %16 olarak hedeflenmiştir. Benim şahsi öngörüm ise 22.104,67 TL olan net asgari ücretin %20 ile %25 arasında artması yönündedir. Bu da 26.525,60 TL ile 27.630,84 TL arasında bir bantta olacaktır.”