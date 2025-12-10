İL İL TOKİ SOSYAL KONUT BANKA BAŞVURU LİSTESİ: TOKİ başvuruları hangi şubelerde yapılacak? İstanbul, Ankara, Bursa, Konya...

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular başladı. Devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak konutların ilk teslimatları Mart 2027’de yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da başvuru sürecine ilişkin video paylaştı.

Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projeye başvurular bugün başladı ve 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.