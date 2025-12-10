İL İL TOKİ SOSYAL KONUT BANKA BAŞVURU LİSTESİ: TOKİ başvuruları hangi şubelerde yapılacak? İstanbul, Ankara, Bursa, Konya...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterildiğini açıkladı. Bakan Kurum’un paylaşımına göre, “Yüzyılın Konut Projesi”ne ilk günde 936 bin 159 kişi başvuruda bulundu. Dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli ve düşük taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunan projede, başvurular e-Devlet üzerinden veya belirlenen bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. TOKİ, başvuru yapılacak bankaların listesini il il yayımladı.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular başladı. Devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak konutların ilk teslimatları Mart 2027’de yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da başvuru sürecine ilişkin video paylaştı.
Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projeye başvurular bugün başladı ve 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.
Bu kapsamda başvuruların yapılacağı ilk gün olan bugün (10 Kasım), kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak. Ayrıca başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılacak.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
TOKİ'nin 500 bin konutluk büyük sosyal konut projesinde başvuru takvimi, il ve ilçe bazında etaplar halinde açılmaktadır. Başvuruların büyük çoğunluğu iki ana kanal üzerinden kabul edilmektedir:
1) E-Devlet Üzerinden Başvuru (Önerilen)
En hızlı ve kolay başvuru yöntemi e-Devlet kapısıdır.
Giriş: T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet kapısına giriş yapın.
Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" veya "Sosyal Konut Projesi Başvurusu" yazın.
İlgili başvuru ekranına yönlenerek, sizden istenen bilgileri (adres, gelir beyanı vb.) eksiksiz doldurun.
Başvuru sürecinin sonunda, banka kanalıyla yatırılması gereken başvuru ücretini öğrenin ve ödeme işlemini gerçekleştirin.
2) BANKA ŞUBELERİ ÜZERİNDEN BAŞVURU
e-Devlet kullanmayan veya tercih etmeyen vatandaşlar için yetkili banka şubeleri (genellikle Ziraat Bankası veya Halkbank) aracılığıyla da başvuru yapılabilmektedir. Gerekli evraklar ile şubeye giderek ön başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.
T.C KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU SİSTEMİ
Yoğunluğu dağıtmak amacıyla, başvuruların başladığı ilk 5 gün, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvurular yapılacak. 15 Kasım 2025 itibarıyla ise başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.
TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ
10 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar, 11 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar, 12 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlar, 13 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlar, 14 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar başvuru yapabilecek.
TOKİ 500 BİN KONUT YAPILACAK İLLER VE İLÇELER BELLİ OLDU
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu.
Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.
İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.
Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.
Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.
Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına, "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/" adresinden ulaşılabiliyor.
500 BİN TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
TOKİ 500 bin konut başvuru bedeli 5 bin lira (5 bin TL) olarak belirlendi. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.
Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek. Deprem bölgesinde yaşayan ve projeye başvuru yapmak isteyenler için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.