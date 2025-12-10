İstanbul elektrik kesintisi 10 Aralık 2025: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ planlı kesinti listesi

10 Aralık 2025 Çarşamba günü İstanbul'da BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan planlı elektrik kesintileri, şehri etkisi altına alacak. Şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında, İstanbul'un birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Özellikle Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde, belirli saatlerde elektrik kesintileri olacak. İstanbul'daki vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını arıyor. İşte 10 Aralık'taki elektrik kesintisi saatleri ve ilçelere göre detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz sorgulama ekranı.

1 /8 İstanbul'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklanan planlı elektrik kesintileri nedeniyle bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'daki kesintiler, bölgedeki vatandaşları etkileyecek. İşte ayrıntılar ve sorgulama ekranları.



İstanbul'da elektrik kesintisi: 10 Aralık 2025

İstanbul'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Avrupa ve Anadolu yakasında birçok ilçede yapılacak bu çalışmalar, özellikle sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündelik yaşamını etkiliyor.



Kesintiler hangi ilçelerde yaşanacak, elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ ve AYEDAŞ, şebeke iyileştirme çalışmaları çerçevesinde İstanbul'da bazı bölgelerde elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Avrupa Yakası'nda kesintiler özellikle Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Beylikdüzü'ne yansıyacakken, Anadolu Yakası'nda da Gaziosmanpaşa'da uzun süreli kesintiler bekleniyor. Kesintiler, 08:00 - 18:00 saatleri arasında değişen sürelerle yapılacak.



Arnavutköy ve Avcılar'daki kesintiler

Arnavutköy'de, trafo merkezi bakımı nedeniyle 8 saatlik bir elektrik kesintisi öngörülüyor. Kesinti 08:00 - 16:00 arasında gerçekleşecek. Bu süreçte Merkez Mahallesi ve Hadımköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak.

Avcılar'da ise abone bağlantı çalışmaları ve havai hat bakımı yapılacak. Avcılar'daki kesinti saatleri 09:00 - 17:00 arasında olacak. Denizköşkler Mahallesi'nde bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.



Bahçelievler ve Bayrampaşa elektrik kesintileri

Bahçelievler'de, çeşitli mahallelerde sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşanacak. Farklı saat aralıklarında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrikler 07:00 - 17:00 arasında kesik olacak.

Bayrampaşa ilçesinde, Yenidoğan Mahallesi, Bağcılar Fatih Mahallesi ve Gaziosmanpaşa'nın bazı mahallelerinde de 13:00 - 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'daki uzun süreli kesintiler

Beylikdüzü’nde Gürpınar Mahallesi’nde yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi 09:00 - 17:00 arasında sürecek. Gaziosmanpaşa’da ise havai hat bakımı nedeniyle kesintiler sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve 18:00’e kadar devam edecek.



7 /8 Elektrik kesintisi sorgulama nasıl yapılır? İstanbul'daki elektrik kesintilerine dair güncel bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar, BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet sitelerinden ve ALO 186 hattından hizmet alabiliyor.

BEDAŞ'ın Avrupa Yakası’ndaki kesintileri takip etmek için resmi internet sitesinde "Planlı Kesintiler" bölümünden sorgulama yapılabilirken, AYEDAŞ da Anadolu Yakası'ndaki kesintileri takip etmek için benzer bir sistem sunuyor.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA