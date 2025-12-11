Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporuna göre, birçok bölgede kar ve sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 11 Aralık 2025 tarihli son rapora göre; İstanbul ile Ankara'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bu hafta hangi ilde hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış ve kar bekleniyor? İşte günün hava durumu detayları...
KUVVETLİ YAĞIŞ, PUS, SİS, BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Meteoroloji, yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına yönelik uyardı.
ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
11 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT
Türkiye genelinde yarın yağışlı hava etkisini sürdürüyor; İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde yağmurla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülürken, Ege ve Akdeniz kıyılarında parçalı bulutlu ve nispeten daha ılık bir hava hakim oluyor. İstanbul’da sıcaklık 6–13 derece arasında seyrederek aralıklı yağmur beklenirken, Ankara’da 1–7 dereceyle yağmur tahmin ediliyor, Pazartesi günü ise yükseklerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. İzmir ise 10–18 derece arasında değişen sıcaklıklarla bulutlu ancak yağışsız bir gün geçirecek.
Öte yandan yurtta 1 hafta boyunca, özellikle haftanın ilk günlerinde yurdun büyük bölümünde yağış etkili olurken, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. Hafta sonuna doğru ise yağışların azalmasıyla birlikte batı ve güney bölgelerde güneşlenme artacak, İstanbul’da zaman zaman hafif yağmur geçişleri, Ankara’da yağışlı ve soğuk günlerin ardından kısmi açılmalar, İzmir’de ise büyük ölçüde parçalı bulutlu ve sakin bir hava hâkim olacak.
Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı. Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiği vurgulanırken, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde takip mesafesinin korunması hayati önem taşıyor.
Hafta Boyunca Etkili Olacak
Gelen soğuk hava dalgasının ve yağışlı sistemin hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık uyarılarını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.
BUGÜN (11 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis, bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı