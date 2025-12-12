Meteoroloji’nin yeni raporuna göre hafta sonu yurdun büyük bölümünde kar, sağanak, pus ve sis etkili olacak. Özellikle iç kesimler ile yükseklerde kar beklentisi arttı. Bugün hangi ilde hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış ve kar bekleniyor? İşte 12 Aralık Cuma hava durumu detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum Haric), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana’nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ve iç kesimlerde yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Meteoroloji, yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına yönelik uyardı.
PUS VE SİS UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis olayları bekleniyor. Sürücülerin ve vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı. Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiği vurgulanırken, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde takip mesafesinin korunması hayati önem taşıyor.
Hafta Boyunca Etkili Olacak
Gelen soğuk hava dalgasının ve yağışlı sistemin hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık uyarılarını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.
BUGÜN (12 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleriden itibaren İstanbul, Kocaeli, Kırklareli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA 14°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 16°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) ve gece saatlerinde Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) saatlerinde Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 0°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KONYA -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karılşık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
DÜZCE 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 8°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum haric) aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 2°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 7°C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -5°C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saalerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS -10°C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saalerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 3°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
VAN -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BATMAN 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
