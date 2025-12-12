ADANA 8°C, 20°C

Çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) saatlerinde Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 0°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karılşık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 8°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum haric) aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 2°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saalerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS -10°C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saalerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 3°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

VAN -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 4°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı















































































































