Meteoroloji'den Cuma günü için kar ve yağış uyarısı! Bugün (12 Aralık) hangi ilde hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den Cuma günü için kar ve yağış uyarısı! Bugün (12 Aralık) hangi ilde hava nasıl olacak?

Tuğba Güner
08:2112/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Meteoroloji’nin yeni raporuna göre hafta sonu yurdun büyük bölümünde kar, sağanak, pus ve sis etkili olacak. Özellikle iç kesimler ile yükseklerde kar beklentisi arttı. Bugün hangi ilde hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış ve kar bekleniyor? İşte 12 Aralık Cuma hava durumu detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum Haric), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana’nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ve iç kesimlerde yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!


Meteoroloji, yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına yönelik uyardı.

PUS VE SİS UYARISI


Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis olayları bekleniyor. Sürücülerin ve vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.






Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı. Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiği vurgulanırken, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde takip mesafesinin korunması hayati önem taşıyor.

Hafta Boyunca Etkili Olacak


Gelen soğuk hava dalgasının ve yağışlı sistemin hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık uyarılarını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

BUGÜN (12 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleriden itibaren İstanbul, Kocaeli, Kırklareli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA 14°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) ve gece saatlerinde Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.











ADANA 8°C, 20°C

Çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) saatlerinde Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 0°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karılşık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 8°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum haric) aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 2°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saalerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS -10°C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saalerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 3°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

VAN -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 4°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





























