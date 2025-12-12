Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2025 ALES/3 sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte ÖSYM’nin duyurduğu takvime göre ALES/3 sonuç tarihi.