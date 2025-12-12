Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na 12 Aralık’ta düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de isabet aldığını açıkladı.





Ukrayna limanında Türk şirketine ait gemiye saldırı: 'Tehlike büyüyor' diyen Dışişleri Bakanlığından Karadeniz uyarısı Gündem





Bakanlık, olayın Karadeniz’de süregelen güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdığını ve savaşın bölge sathına yayılmaya başladığına işaret etti.

Açıklamada, daha önce de dile getirilen “deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisine yönelik endişelerin haklılığının bir kez daha ortaya çıktığı” vurgulandı.

"Herhangi bir Türk vatandaşı zarar görmedi"

Bakanlığa ulaşan ilk bilgilere göre, saldırı sırasında gemide bulunan personel ile TIR şoförlerinin tahliye işlemlerinin sürdüğü, buna karşın olayda herhangi bir Türk vatandaşının zarar görmediği belirtildi. Türkiye’nin Odessa Başkonsolosluğu’nun gelişmeleri anbean izlediği, sahadaki vatandaşlara gerekli desteğin sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada savaşın bölge istikrarını tehdit eder boyuta ulaştığına dikkat çekilerek, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların ivedilikle durdurulması gerektiği vurgulandı.

"Altyapıları hedef alan saldırılar son bulmalı"

Karadeniz’de tansiyonun daha da yükselmemesi için taraflara çağrıda bulunan Bakanlık, özellikle deniz trafiğinin güvenliği ile enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıların askıya alınmasını sağlayacak bir düzenlemenin acil ihtiyaç olduğunu hatırlattı.







