Ukrayna Rusya'ya İHA'larla saldırdı: Tver kentini hedef aldı

Rusya'nın Tver Bölge Vali Vekili Vitaliy Korolev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Tver kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucunda çok katlı bir apartmanda patlama meydana geldiğini ve yangın çıktığını kaydeden Korolev, olay yerine ilgili ekiplerin sevk edildiğini aktardı.

Biri çocuk 7 kişi hastanelik oldu

Korolev, "Saldırı sonucu yaralananlar var. Biri çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Apartmanda yaşayanlar tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 90 İHA'nın hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgeler ve Karadeniz üzerinde vurulduğu belirtildi.

Diğer yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.











