Ahmet Çakar serbest bırakıldı

Ahmet Çakar serbest bırakıldı

12/12/2025, Cuma
Futbol dünyasında ’bahis oynama’ ve ’şike’ iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında spor yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi. Çakar, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol dünyasında geniş yankı uyandıran bahis oynama ve şike iddialarına ilişkin kapsamlı bir soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma dosyasında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi çok sayıda isim bulunuyor.


Soruşturma sürecinde spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar için verilen gözaltı kararının, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı bildirilmişti. Savcılık, Çakar’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyede mevcutlu şekilde ifade vermesi için emniyete talimat göndermişti. Sağlık durumunun elvermesi üzerine adliyeye gelen Çakar, savcılıkta ifade verdikten sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







#Bahis Soruşturması
#Ahmet Çakar
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
