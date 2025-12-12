Ahmet Çakar serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol dünyasında geniş yankı uyandıran bahis oynama ve şike iddialarına ilişkin kapsamlı bir soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma dosyasında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi çok sayıda isim bulunuyor.