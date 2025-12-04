Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni düzenleme: Okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak?

Okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak?





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul birinci sınıflarda uzun süredir eğitim çevrelerinde tartışma konusu olan ve öğrencilerin gelişim düzeyleri arasında derin farklılıklar yaratan uygulamaya son noktayı koymaya hazırlanıyor. Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, veli dilekçesiyle 66 aya kadar düşebilen ilkokula başlama yaşı, artık Türkiye genelinde 72 ay temel alınarak yeniden düzenlenecek. Bu kararın ana amacı, öğrenci popülasyonu arasındaki yaş homojenliğini sağlayarak sınıf içi öğrenme ortamının verimini yükseltmek.





GZT’de yer alan habere göre; Halihazırda geçerli olan ve 2014 yılında uygulamaya konulan yönetmelik, eylül ayı sonunda 69 ayını dolduran çocuklara okula başlama zorunluluğu getiriyor, ancak ailelerin talebiyle bu sınır 66 aya kadar esnetilebiliyordu. Bu esnek yapı, tek bir birinci sınıf şubesinde dahi 66 aylık bir öğrenci ile neredeyse 80 aylık (6 yıl 8 aylık) bir öğrencinin yan yana eğitim görmesine, yani 14 ayı bulan ciddi bir yaş farkının oluşmasına neden oluyordu. Eğitim uzmanları, bu farkı, gelişimsel açıdan büyük uçurumlar barındıran bebekler arasındaki farka benzeterek, akademik başarıda uyum sorunları ve sosyal gelişimde zorluklar yaşandığına dikkat çekiyordu.