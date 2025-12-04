Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni düzenleme: Okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul birinci sınıflarda büyük yaş farklarının yarattığı akademik uyumsuzluk ve akran zorbalığı sorununu kökten çözmek üzere harekete geçti. GZT’de yer alan habere göre; Mevcut esnek uygulamayı terk eden Bakanlık, okula başlama yaşını 72 ay (6 yaş) esasına göre standartlaştırarak sınıflardaki 14 aya varan yaş uçurumunu sona erdiriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son yılların en çok tartışılan konularından biri olan ilkokula başlama yaşı ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlığı içinde. Mevcut sistemde veli dilekçeleriyle oluşan ve aynı sınıfta yer alan öğrenciler arasındaki yaş farkını bir yılı aşan seviyelere taşıyan esneklik, beraberinde akran zorbalığı ve akademik uyum sorunlarını getiriyordu. Bakanlık, bu sorunları ortadan kaldırmak ve sınıfları daha homojen bir yapıya kavuşturmak amacıyla, zorunlu ilkokula başlama yaşını değiştirme kararı aldı.
Okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul birinci sınıflarda uzun süredir eğitim çevrelerinde tartışma konusu olan ve öğrencilerin gelişim düzeyleri arasında derin farklılıklar yaratan uygulamaya son noktayı koymaya hazırlanıyor. Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, veli dilekçesiyle 66 aya kadar düşebilen ilkokula başlama yaşı, artık Türkiye genelinde 72 ay temel alınarak yeniden düzenlenecek. Bu kararın ana amacı, öğrenci popülasyonu arasındaki yaş homojenliğini sağlayarak sınıf içi öğrenme ortamının verimini yükseltmek.
GZT’de yer alan habere göre; Halihazırda geçerli olan ve 2014 yılında uygulamaya konulan yönetmelik, eylül ayı sonunda 69 ayını dolduran çocuklara okula başlama zorunluluğu getiriyor, ancak ailelerin talebiyle bu sınır 66 aya kadar esnetilebiliyordu. Bu esnek yapı, tek bir birinci sınıf şubesinde dahi 66 aylık bir öğrenci ile neredeyse 80 aylık (6 yıl 8 aylık) bir öğrencinin yan yana eğitim görmesine, yani 14 ayı bulan ciddi bir yaş farkının oluşmasına neden oluyordu. Eğitim uzmanları, bu farkı, gelişimsel açıdan büyük uçurumlar barındıran bebekler arasındaki farka benzeterek, akademik başarıda uyum sorunları ve sosyal gelişimde zorluklar yaşandığına dikkat çekiyordu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınıf içi yaş farklılıkları en aza indirilerek, akran zorbalığının engellenmesi ve öğrencilerin akademik açıdan uyum sorunu yaşamaması hedefleniyor. Bu kapsamda okula başlama yaşı değiştirilecek.
Okula başlama yaşı mevcut sistemde 69 ay olarak belirtiliyor. Veliler dilekçe vererek 66-68 ay aralığındaki çocuklarını okula erken başlatabiliyor. Ayrıca 69, 70 ve 71 ayını dolduran çocukların ilkokula başlaması 1 yıl velilerin isteği doğrultusunda ertelenebiliyor.
Yeni düzenleme kapsamında okula başlama yaşı 69 aydan 72 aya çıkarılacak. Veliler yine çocuklarını 3 ay erken ya da 3 ay sonra okula başalaması için dilekçe verebilecek.
Gelişim uzmanlarından karara tam destek!
Psikologlar ve eğitimciler, kontrolsüz yaş farkının özellikle duygusal ve fiziksel olarak daha küçük öğrencileri olumsuz etkilediğini sıklıkla dile getiriyordu. Henüz oyun çağı özelliklerini tam olarak üzerinden atamamış 66 ila 71 aylık çocukların, daha olgun akranlarına kıyasla ince motor becerileri, dikkat süreleri ve sosyal kurallara uyum konularında yetersiz kalması, onları sınıf içinde akran zorbalığı riskine ve baskıya karşı savunmasız bırakıyordu. Yeni düzenleme, ilkokula başlama yaşını 72 ay olarak sabitleyecek, ancak çocukların bireysel gelişim hızları dikkate alınarak 69 ay ile 75 ay arasında dar bir esneklik bandı tanımlanacak. Bu formül sayesinde eski sistemdeki büyük yaş farkları ortadan kalkacak ve akran zorbalığı riski önemli ölçüde azaltılmış olacak.
Öğretmenlerin sınıf gözlemleri de küçük yaşta okula başlayan öğrencilerin yazı yazma, yönerge takip etme ve öz bakım (tuvalet ihtiyacı, yemek yeme) becerilerinde ciddi güçlükler yaşadığını ortaya koyuyor. Bu öğrenciler okul temposuna daha çabuk yoruluyor, ağlama krizleri geçirebiliyor ve motor beceri eksikliği nedeniyle çanta hazırlama veya düğme ilikleme gibi temel işleri dahi bağımsız olarak gerçekleştiremiyor. Psikologları, okul disiplinine uyum için en ideal olgunluk düzeyinin 72 ay civarında oluştuğunu, erken başlayan çocuklarda okuma-yazmaya geçiş süreçlerinin geciktiğini ve bu durumun öğrencide kalıcı bir özgüven kaybına yol açabildiğini vurguluyor.
MEB'in bu kararı, eğitimin kalitesini artırma vizyonu çerçevesinde atılmış, çocuk merkezli önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.