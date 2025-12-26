MEMUR MAAŞI ZAMMI 2026 HESAPLAMA TABLOSU | Memur maaş zammı ne kadar? 5 aylık enflasyon farkına göre meslekler için hesaplamalar

Memur ve emekli maaş artışlarından kira zam oranına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek olan 2025 Aralık ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı son veriyle birlikte 2025 yılının yıllık enflasyonu netleşirken, 2026 yılında uygulanacak maaş zamları da kesinlik kazanacak. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler hangi seviyede yoğunlaşıyor?
Yılın son enflasyon verisi, milyonlarca vatandaşın 2026 gelir planlamasında belirleyici rol oynayacak. TÜİK tarafından açıklanacak 2025 Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaş zamları, kira artış oranı ve sosyal destek ödemeleri netleşecek. Kasım ayında yüzde 0,87 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun ardından gözler, aralık ayına ilişkin beklenti tahminlerine çevrildi.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuzda enflasyon yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde ise yüzde 2,55 olarak açıklandı. Kasım ayında ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 31,07, aylık bazda ise yüzde 0,87 oranında arttı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye gerilerken, 12 ay sonrası için enflasyon tahmini yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası içinse yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü. Kasım ayındaki aylık enflasyon ise son 2,5 yılın en düşük düzeyi olarak kaydedildi.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamada:
Toplam enflasyon: %11,21
5 aylık enflasyon farkı: %5,91
Toplu sözleşme zammı: %11
Bu verilere göre memurlar için toplam kümülatif zam oranı %17,57 oldu.
Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ile enflasyon oranlarının toplamı üzerinden maaş artışı alıyor. Bu yıl ayrıca 1000 TL'lik seyyanen zam da memur maaşlarına eklenecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı enflasyonuna göre yapılan hesaplamalara göre, şu an 43.726 TL olan en düşük memur maaşı, zam sonrası 60.366 TL'ye çıkacak. Memur emeklilerinde ise en düşük maaşın 27.651 TL olması bekleniyor.
1000 TL'lik taban aylığın dahil edilmediği alternatif hesaplamalara göre farklı senaryolar öne çıkıyor:
Aralık enflasyonu %0,50 olursa: 46.709 TL olan en düşük maaş, %18,16 zamla 55.191 TL'ye yükselecek.
Enflasyon %1 gerçekleşirse: Zam oranı %18,74 olacak, maaş ise 55.462 TL'ye çıkacak.
Enflasyon %1,5 olursa: Zam oranı %19,33, yeni maaş ise 55.738 TL olacak.
MEMUR MAAŞINDA GÜNCEL ZAM HESABI…
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan aralık ayı enflasyon tahminine göre TÜFE'nin %1,08 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda memur maaşlarına yansıyacak zam oranı da şekillenmiş olacak.
Yeni hesaplamaya göre tablo şu şekilde:
- Toplam 6 aylık enflasyon: %12,40
- Enflasyon farkı: %7,05
- Toplu sözleşme zammı: %11
- Toplam kümülatif zam: %18,84