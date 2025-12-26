MEMUR MAAŞI ZAMMI 2026 HESAPLAMA TABLOSU | Memur maaş zammı ne kadar? 5 aylık enflasyon farkına göre meslekler için hesaplamalar

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyonuna göre yapılan hesaplamalara göre, şu an 43.726 TL olan en düşük memur maaşı, zam sonrası 60.366 TL'ye çıkacak. Memur emeklilerinde ise en düşük maaşın 27.651 TL olması bekleniyor.

1000 TL'lik taban aylığın dahil edilmediği alternatif hesaplamalara göre farklı senaryolar öne çıkıyor:

Aralık enflasyonu %0,50 olursa: 46.709 TL olan en düşük maaş, %18,16 zamla 55.191 TL'ye yükselecek.

Enflasyon %1 gerçekleşirse: Zam oranı %18,74 olacak, maaş ise 55.462 TL'ye çıkacak.

Enflasyon %1,5 olursa: Zam oranı %19,33, yeni maaş ise 55.738 TL olacak.