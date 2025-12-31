KYK burs zammı için geri sayım: KYK burs zammı 2026 ne kadar olacak, yeni tutar ne zaman açıklanır?

KYK burs zammı 2026, yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni yılda geçerli olacak burs ve kredi tutarları için Maliye Bakanlığı ile yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını duyurdu. Mevcut 3 bin liralık bursların ocak ayından itibaren artırılması bekleniyor.
KYK burs zammı 2026 süreciyle ilgili beklenti giderek artıyor. Türkiye genelinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, yeni yılda alacakları burs ve kredi tutarlarını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl olduğu gibi 2026 için de güncellemeyi yılbaşında devreye almayı planlıyor.
Bakanlıktan zam mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son değerlendirmesinde burs ve kredi ödemelerine ilişkin yürütülen temaslara dikkat çekti. Bak, lisans öğrencilerine 3 bin, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira destek verildiğini hatırlatarak, bu tutarların artırılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.
KYK zamlı burs tutarlar ne zaman açıklanacak?
KYK burs ve kredi ödemelerinde artışlar geleneksel olarak yıl sonunda ilan ediliyor. 2024’te yapılan düzenleme ile ön lisans ve lisans bursları 3 bin liraya yükselmişti. Benzer şekilde 2026 yılına ilişkin yeni tutarların da aralık ayının son günlerinde açıklanması, zamlı ödemelerin ise ocak ayından itibaren hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Mevcut KYK burs tutarları
Hâlihazırda KYK kapsamında 650 binin üzerinde öğrenciye burs desteği sağlanıyor. 2025 yılı itibarıyla geçerli olan tutarlara göre lisans ve ön lisans öğrencileri aylık 3 bin lira, yüksek lisans öğrencileri 6 bin lira, doktora öğrencileri ise 9 bin lira burs veya kredi alıyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde bu rakamlar 2026 yılı boyunca geçerli olacak.