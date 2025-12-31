KYK burs zammı için geri sayım: KYK burs zammı 2026 ne kadar olacak, yeni tutar ne zaman açıklanır?

KYK burs zammı 2026 süreciyle ilgili beklenti giderek artıyor. Türkiye genelinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, yeni yılda alacakları burs ve kredi tutarlarını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl olduğu gibi 2026 için de güncellemeyi yılbaşında devreye almayı planlıyor.