Artvin’de çığ meydana geldi: 3 kişi çığ altında kaldı

Artvin'de çığ faciası
Artvin’in Ardanuç ilçesi Zekeriya köyüne bağlı Aksu Yaylası’nda sabah saatlerinde çığ meydana geldi. Artvin Valisi Turan Ergün, "3 kişi çığ altında kaldı. Bölgeye ekipler sevk edildi" dedi.
Artvin’de Ardanuç ilçesi Zekeriya köyüne bağlı Aksu Yaylası'nda çığ meydana geldi. Küçükbaş sürüsüyle çığ altında kalan 3 çoban için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.
Validen açıklama
Artvin Valisi Turan Ergün, CNN TÜRK canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
"112'ye ulaşan bir ihbardır bu. Bir buçuk saat kadar önce Zekeriya köyünde üzerinde yapımı devam eden tünelin orada çığ ihbarında bulunuldu. Bu ihbara göre 3 çobanın çığ altında kaldığı yönünde ilk gelen bilgi. 3 çoban çığ altında kalmamış. Onlara ulaşıldı. Arkadaşlarımızı oraya yönlendirdik. Biz de köye ulaşmak için yoldayız. İnşallah çığ altında kalan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. Bize gelen bilgilere göre yorum yapıyoruz, yerini tespit edemedik daha. Ekipler köye ulaştılar ama çok yoğun kar yağışı ve fırtına da var."
Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.
