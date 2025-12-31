Artvin’de çığ meydana geldi: 3 kişi çığ altında kaldı

"112'ye ulaşan bir ihbardır bu. Bir buçuk saat kadar önce Zekeriya köyünde üzerinde yapımı devam eden tünelin orada çığ ihbarında bulunuldu. Bu ihbara göre 3 çobanın çığ altında kaldığı yönünde ilk gelen bilgi. 3 çoban çığ altında kalmamış. Onlara ulaşıldı. Arkadaşlarımızı oraya yönlendirdik. Biz de köye ulaşmak için yoldayız. İnşallah çığ altında kalan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. Bize gelen bilgilere göre yorum yapıyoruz, yerini tespit edemedik daha. Ekipler köye ulaştılar ama çok yoğun kar yağışı ve fırtına da var."