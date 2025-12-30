Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
UMKE'den yoğun kar yağışında hayat kurtaran müdahale

UMKE'den yoğun kar yağışında hayat kurtaran müdahale

13:3730/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Diyarbakır
Diyarbakır

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolu kardan kapalı mahallede yaşayan ve solunum sıkıntısı çeken Mehmet Selim Kahraman (63), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından müdahalesi yapılıp, hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Çakallı Mahallesi'nde dün akşam solunum sıkıntısı yaşayan Mehmet Selim Kahraman için yapılan ambulans talebi sonrası sağlık ekipleri harekete geçti. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle devreye UMKE girdi.

UMKE, kısa sürede hastaya ulaşarak ilk değerlendirmesini yaptı. Kahraman'a oksijen inhalasyonu uygulandı. Ardından hasta, evinden alınarak ambulans ekibine teslim edildi. Ambulans ekibi tarafından damar yolu açılan ve oksijen tedavisine devam edilen hasta, Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, zorlu kış koşullarına rağmen sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için UMKE ve acil sağlık ekiplerinin sahada koordinasyon içinde görev yaptığını ifade etti.




#UMKE
#Diyarbakır
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şırnak TOKİ konut kurası yapıldı mı? 500 bin sosyal konut kurası sonuçları nereden öğrenilecek, kura çekimi canlı nereden izlenecek?