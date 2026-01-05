TİÜİK Aralık ayı enflasyın verilerini açıkladı. Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak memur maaş artışı ve yeni açıklanan asgari ücret, sosyal destek ödemelerinde de artışı beraberinde getirecek. Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara her ay düzenli olarak sağlanan yardımlar, yeni katsayılar ve güncel ücretler doğrultusunda yeniden hesaplanacak. Ocak ayı 2026'da sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu? SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı güncel tutar
SED yardımı 2026 ne kadar? Sosyal destek ödemelerinde 2026 yılına girilirken gözler ocak ayında yapılacak artışlara çevrilmişti. 6 aylık enflasyon rkaamları açıklandı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı başta olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı ve diğer düzenli destek ödemeleri memur maaş zammına paralel olarak güncelleniyor.
Sosyal Yardım ödemeleri güncellendi
65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alabilmek için hane halkı gelirinin asgari ücretin belirli bir düzeyinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile gelir sınırı 65 yaş aylığı için 11 bin 10 TL'ye evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL'ye, engelli aylığı için 5 bin 381 TL - 8 bin 86 TL aralığına yükseldi.
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜİK’in açıkladığı verilere göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte temmuz–aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı da kesinleşmiş oldu.
6 aylık enflasyon rakamı
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birlikte hesaplanarak belirlendi. Buna göre:
6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 12,19
SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,19
Memur enflasyon farkı: Yüzde 6,85
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
Toplam memur zammı: Yüzde 18,60
Bu oranlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşları 2025 ocak döneminde önemli ölçüde artmış olacak.
2026’da Sosyal Destek Ödemeleri n ekadar oldu?
65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri, kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artmaktadır. Yapılan artışa göre güncel tutarlar şöyle olacak:
Sosyal yardımlar 18,6 oranında zamlanacak.
65 yaş aylığı: 6,393 lira
Evde bakım aylığı: 13,878 lira
Kronik hastalığı olanlara yapılan yardımlar: 13,878 lira
18 taş altı engelli yakını yardımı: 5,103 lira
2026 65 aylığı ne kadar oldu?
Mevcutta 5.390,40 TL olan 65 yaş aylığı tahmini ödeme tutarı: 6,393 TL olacak.