Sosyal Yardım ödemeleri güncellendi





65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alabilmek için hane halkı gelirinin asgari ücretin belirli bir düzeyinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile gelir sınırı 65 yaş aylığı için 11 bin 10 TL'ye evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL'ye, engelli aylığı için 5 bin 381 TL - 8 bin 86 TL aralığına yükseldi.



















