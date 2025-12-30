Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Salı günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Kastamonu Valiliği, sosyal medya hesaplarından kar tatiliyle ilgili açıklamalar yaparak, olası buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı da vatandaşları uyardı. Peki, Kastamonu’da 30 Aralık Salı günü okullar tatil mi? Kar tatiliyle ilgili son gelişmeler ve açıklamalar şu şekilde.

1 /4 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarılarının ardından, Kastamonu’da hava koşulları nedeniyle eğitimde aksama beklentisi arttı. Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesi, sis ve don riskine karşı vatandaşları uyarırken, öğrenciler ve veliler "Van'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün 30 Aralık 2025 Salı günü Kastamonu’da okullar tatil mi? Kar tatili ilan edilen ilçeler var mı?

2 /4 Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi.

3 /4 Açıklamanın devamında "30 Aralık Salı günü ilimiz merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.Eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.