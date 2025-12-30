Yeni Şafak
Telegram çöktü mü, neden açılmıyor? Telegram erişim sorunu son durum

Telegram çöktü mü, neden açılmıyor? Telegram erişim sorunu son durum

22:50 30/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Telegram’da yaşanan yavaşlama ve mesaj iletim problemleri, Türkiye’de de binlerce kullanıcının dikkatini çekti. Akşam saatlerinde artan şikâyetler “Telegram çöktü mü?” sorusunu gündeme taşırken, erişim problemlerinin küresel bir kesintiden mi yoksa geçici teknik aksaklıklardan mı kaynaklandığı araştırılıyor.

Telegram kullanıcıları, son saatlerde uygulamaya girişte zorlanma, mesajların geç düşmesi ya da hiç iletilmemesi gibi sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. “Telegram çöktü mü” ve “Telegram neden açılmıyor” aramaları özellikle Türkiye’de yoğunluk kazanmış durumda.


Telegram’da yaşanan sorunların nedeni ne?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, uygulamada görülen bu tür yavaşlamaların genellikle sunucu taraflı yoğunluklardan kaynaklandığı biliniyor.


Akşam saatlerinde kullanıcı trafiğinin artması, Telegram gibi anlık mesajlaşma servislerinde erişim problemlerine yol açabiliyor. Bunun yanında zayıf ya da dengesiz internet bağlantıları da kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebiliyor.



Türkiye’de ve dünyada durum nasıl?

Türkiye’de çok sayıda kullanıcı benzer şikâyetleri dile getirirken, sosyal medya platformlarında paylaşılan yorumlar sorunun bölgesel olabileceğine işaret ediyor. Daha önce WhatsApp ve benzeri uygulamalarda da görülen bu tarz kısa süreli aksaklıkların, genellikle kalıcı bir çökme anlamına gelmediği ifade ediliyor.



Resmî açıklama bekleniyor

Şu ana kadar Telegram yönetimi tarafından küresel çapta bir kesintiyi doğrulayan resmî bir duyuru yapılmadı. Kullanıcılara, uygulamayı kapatıp yeniden denemeleri ve internet bağlantılarını kontrol etmeleri öneriliyor. Geçici teknik sorunların kısa sürede giderilmesi bekleniyor.


