Yeni yıla az bir zaman kala, "31 Aralık yarım gün mü olacak?" sorusu, o gün için plan yapmak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. "31 Aralık yarım gün mü olacak?" sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre planlarını netleştirecek. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder. Ancak, 1 Ocak (Yeni Yıl) resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.

31 ARALIK 2025 YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

31 ARALIK'TA OKUL VAR MI?

31 Aralık Türkiye’de resmi tatil olmaması dolayısı ile okullar tatil olmayacak.

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

2025 yılında Türkiye'de resmi tatiller şu şekilde sıralanmıştır:

Yılbaşı: 1 Ocak 2025, Çarşamba

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Perşembe

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Pazartesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Salı

30 Ağustos Zafer Bayramı: Cumartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra başlar)







