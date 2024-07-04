Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Nüfus müdürlükleri, Sosyal güvenlik kurumu, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, sağlık ocakları, aile hekimlikleri, bankalar, borsa hizmet vermiyor. Vatandaşlar 2025 yılı tatil ve izin planları için 2025 resmi tatil tarihlerini sorguluyor. İşte 2025 resmi tatil tarihleri...

2025 Yılı Resmi Tatil Günleri

Devlet tarafından belirlenen tarihlerde toplumun ortak değerleri esas alınır. Özellikle milli ve dini bayramların yanı sıra dünya çapında kutlanan yılbaşı gibi özel günler de tatil listesinde olabilir.

1 Ocak 2025 Yılbaşı

Dünyanın pek çok ülkesinde bir önceki yılı bitirmenin ve yeni bir yıla başlamanın heyecanı kutlanır. Bu kutlamalara katılabilmek ve sonrasında dinlenme fırsatı bulabilmek ayrıca yeni yıla güzel bir başlangıç yapabilmek amacıyla yılın ilk günü tatil ilan edilmiştir.

1 Ocak 2025 Pazartesi gününe denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı (30 Mart -1 Nisan 2025)

Ramazan ayının İslam dünyası için büyük bir anlamı vardır. 30 gün boyunca oruç tutulan dönemin sonunda 3 gün boyunca kutlanan Ramazan Bayramı resmi tatil dönemleri arasında yerini almıştır. Son yıllarda Arife gününün de yarım gün tatil ilan edilmesiyle birlikte tatil süresi önceki haftanın hafta sonuyla birleştirilmiş ve 9 gün olmuştur.

Ramazan Bayramı Arife'si 29 Mart Cumartesi günü, Ramazan Bayramı ise 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde takip edecek şekilde Salı gününe kadar sürmektedir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

TBMM'nin açıldığı 23 Nisan tarihi dünyada çocuklara özel tek resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Ulusal egemenliğimizin temsili olarak gelecek nesillere armağan edilen cumhuriyetimizi dolu dolu kutlayabilmemiz için resmi tatil ilan edilmiştir.

23 Nisan 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs İşçi Bayramı olarak da isimlendirilen bu özel gün de dünyadaki pek çok ülkede kutlanmaktadır. Emeğin sömürülmesi ve işçilere karşı yapılan haksızlıklara boyun eğmemenin temsil edildiği bu özel gün de resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs 2025 Perşembe gününe denk gelmektedir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Gençlere ve çocuklara atfedilen bir resmi bayram daha yine ülkemizde kutlanmaktadır. Atatürk, ulusal bağımsızlığa uzanan zorlu yolculuktaki önemli günleri resmi bayram ilan ederek bu günlerin önemini anlamamızı sağlaması da yine vizyonunu ortaya koymaktadır.

İlk olarak Samsun'da Atatürk Günü ismiyle kutlanmış, sonrasında da ülkemizin 3 büyük çınarı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin katılımıyla bir spor günü haline getirilmiştir. "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı ise kongrede oylanmış ve kabul edilmiştir. 1981 yılında Kenan Evren'in başkanlığında Atatürk'ün doğumunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak adlandırıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelmektedir.

Kurban Bayramı (6 - 9 Haziran 2025)

İslam alemi için dayanışma ve paylaşma fikrinin kitlelere yayıldığı ve benimsediği önemli günlerdir. Müslümanların ihtiyaç sahipleriyle imkanlarının el verdiğince paylaşım yapması ve birbirlerine destek olması açısından oldukça kutsal bir dönemdir.

Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günü başlıyor ve 9 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Yakın tarihte ülkemizde yaşanan darbe girişiminin savuşturulduğu gün olarak resmi tatil ilan edilmiştir.

15 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk gelmektedir.

30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos 1922'de gerçekleşen ve Atatürk'ün başkumandanlığı ile zaferimizle sona eren Büyük Taarruz'u anmak için kutlanmaktadır. Türk topraklarının Yunan işgalinden kurtuluşunun da başlangıcı olan Büyük Taarruz ilk olarak Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla 30 Ağustos'ta kutlanmıştır..

30 Ağustos 2025 Cumartesi gününe denk gelmektedir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923 yılında, bugünün önemini vurgulamak için resmi tatil ilan edilmesine karar verilmişti. Cumhuriyet Bayramı bağımsızlığımızı, haklarımız ve gelişmişliği kutlayarak vatandaşlık sorumluluğumuzu yerine getirebileceğimiz ve Türk milleti için oldukça önemli bir gün. Cumhuriyetimizi tehdit edenlere karşı verebileceğimiz en net cevap.

28 Ekim 2025 Salı yarım gün, 29 Ekim Ekim 2025 Çarşamba günü tam gün olmak üzere resmi tatildir.







