Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemin güvenliğini artırmak, kayıt dışı işlemleri önlemek ve şeffaflığı sağlamak amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Buna göre, 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemler için beyan zorunluluğu getiriliyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi hedeflenen tebliğ kapsamında, 2 milyon TL üzerindeki işlemlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması şartı aranacak. 20 milyon TL’yi aşan işlemlerde ise bu formun detaylı açıklama ve dayanak belgelerle birlikte hazırlanması gerekecek.