Para transferlerinde yeni dönem! Havale veya EFT açıklamasına bu kelimeler yazılmayacak

12:4730/12/2025, Salı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hazırlanan tebliğ, beş gün sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle birlikte banka hesapları üzerinden yapılan 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde işlem açıklaması zorunlu hale gelecek. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeyle, 20 milyon TL’yi aşan işlemler için detaylı açıklama ve belge sunulması gerekecek. İşte, EFT sürecine dair getirilen yeni zorunluluk hakkında detaylı bilgiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemin güvenliğini artırmak, kayıt dışı işlemleri önlemek ve şeffaflığı sağlamak amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Buna göre, 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemler için beyan zorunluluğu getiriliyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi hedeflenen tebliğ kapsamında, 2 milyon TL üzerindeki işlemlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması şartı aranacak. 20 milyon TL’yi aşan işlemlerde ise bu formun detaylı açıklama ve dayanak belgelerle birlikte hazırlanması gerekecek.

200 BİN LİRA VE ÜZERİ İŞLEMLERDE AÇIKLAMA ŞARTI


Düzenlemenin uygulanmasına yalnızca beş gün kala, bankacılık işlemlerinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Buna göre 200 bin TL ve üzerindeki tüm havale ve EFT işlemlerinde paranın kaynağı ile gönderim amacı açık ve net şekilde belirtilecek. Yüksek meblağlı para transferleri, açıklamasız ve belgesiz yapılamayacak.

KARA PARA VE YASA DIŞI FAALİYETLERE KARŞI SIKI TAKİP


Hazine ve Maliye Bakanlığı, kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlarla mücadele kapsamında finansal hareketleri daha yakından izlemeyi hedefliyor. Yeni tebliğle birlikte suç gelirlerinin finans sistemi içine girmesinin önüne geçilmesi ve şüpheli para trafiğinin erken aşamada tespit edilmesi amaçlanıyor.

HAVALE VE EFT'LERDE SERBEST AÇIKLAMA DÖNEMİ SONA ERİYOR


Yeni düzenleme sonrasında havale ve EFT işlemlerinde açıklama kısmına "ödeme", "para" veya "borç" gibi genel ifadeler yazılamayacak. Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, transfer sırasında işlemin amacının seçilmesini zorunlu tutacak.

STANDART İŞLEM BAŞLIKLARI BELİRLENDİ


Para transferlerinde kullanılacak işlem başlıkları da netleştirildi. Kullanıcılar şu seçeneklerden birini işaretlemek zorunda olacak:

Gayrimenkul alım ödemesi

Motorlu taşıt alım ödemesi

Borç verme / borç ödeme

Hediye / bağış / yardım

Vergi / resim / harç ödemesi

Tazminat / sigorta ödemesi

Avukatlık / danışmanlık / müşavirlik ödemesi

Sağlık ödemesi

Kripto / dijital varlık işlemleri

Şans oyunları / bahis ödemesi

Eğlence / sosyal medya ödemesi

Bu başlıklara uymayan işlemler için "diğer" seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik açıklama girilmesi istenecek.













20 MİLYON LİRA ÜZERİNDEKİ İŞLEMLERE BELGE ZORUNLULUĞU


MASAK, yüksek tutarlı para hareketlerini daha sıkı denetleyecek. Nakit yatırma ve çekme işlemleri de inceleme kapsamına alınacak. 20 milyon TL ve üzerindeki işlemlerde, işlemi dayandıran belgelerin ibrazı zorunlu olacak. Konut alımlarında tapu senedi, araç satışlarında noter evrakı, mal ve hizmet alımlarında ise fatura gibi belgeler talep edilecek. Gerekli belgelerin sunulmaması halinde bankalar işlemi gerçekleştirmeyecek.

İSTİSNA VE MUAFİYETLER DE BELİRLENDİ


Düzenleme kapsamında bazı işlemler için istisna ve muafiyetler tanındı. Aynı bankadaki kişiye ait hesaplar arasındaki transferlerde belge aranmayacak. Kamu kurumlarının taraf olduğu işlemler ile bankalar arası ve muhabir bankacılık işlemleri kapsam dışında bırakıldı. ATM üzerinden yapılan ve 200 bin TL'yi aşmayan nakit işlemler de düzenlemeye tabi olmayacak.

Ancak MASAK, bu istisnaların kötüye kullanıldığının tespit edilmesi halinde ek tedbirler alma yetkisini saklı tutuyor.

