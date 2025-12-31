Yeni Şafak
AJet iptal edilen uçak seferleri açıklandı

10:1031/12/2025, Çarşamba
Sonraki haber

AJet, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 42 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. İptaller Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferler olduğu açıklandı. İşte iptal AJet uçak seferleri ve saatleri.

AJet 31 Aralık 2025 olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı Kalkışlı ve Varışlı Seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir." ifadelerini kullandı.

#AJet uçak seferleri
#Ajet
#AJet iptal edilen seferler
