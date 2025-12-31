İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan raporun ardından kentin yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; 42 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; 26 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte 31 Aralık Çarşamba günü güncel hava durumu tahmini.
İstanbul için kar uyarısı geldi. Yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur olarak başlayacağı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı belirtildi.
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas, Ordu ve Tokat çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmakta.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10) azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas, Ordu ve Tokat çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER (42):
Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Dersim, Urfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Kilis, Osmaniye ve Düzce.
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
28 Aralık Pazar günü, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisiyle şehir genelinde sıcaklıklarda ani bir düşüş yaşanacak. Günün ilk saatlerinde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Bu süreçte rüzgârın kuzeyli yönlerden esmesiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir.
29 ve 30 Aralık tarihlerinde ise hava koşullarının daha da sertleşmesi bekleniyor. Yağışların özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı, ilerleyen saatlerde ise kara dönüşebileceği öngörülüyor. Anadolu Yakası'nın yüksek bölgeleri ile Avrupa Yakası'nın iç ve kuzey kesimlerinde kar ihtimali bu günlerde daha da güçlenecek.
31 Aralık Yılbaşı Gecesi, İstanbul genelinde kar yağışı açısından en kritik zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Mevcut meteorolojik modellere göre, özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere birçok noktada lapa lapa kar yağışı görülme ihtimali bulunuyor. Kent genelinde kar örtüsü oluşup oluşmayacağı ise yağışın süresi ve sıcaklık değerlerine bağlı olacak.
1 Ocak 2026 Perşembe günü kar yağışının yer yer etkisini sürdürmesi beklenirken, yılın ilk gününde İstanbul'da kış manzaraları yaşanabilir. 2 Ocak itibarıyla ise soğuk ve yağışlı sistemin etkisini yavaş yavaş kaybederek bölgeyi terk etmesi öngörülüyor.