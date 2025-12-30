Yurt genelinde soğuk ve kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmeleri ile birlikte, birçok ilde kar yağışı kendisini gösterirken birçok ilde okullar da valilik kararlarıyla tatil ediliyor. Son olarak Sivas Valiliği öğrencilerin merakla beklediği "yarın okullar tatil mi?" sorusuna da açıklık getirmiş durumda. Sivas Valiliğinden yapılan duyuruya göre il genelinde eğitime bir gün ara verildi. İşte o açıklamalar...





SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK

Sivas'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın sabah saatlerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilimiz genelinde yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı etkisiyle ulaşım başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.





METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden (www.mgm.gov.tr) yaptığı uyarılar şu şekilde;

Sivas ve Tokat çevreleri, Yozgat'ın Doğusu, Kayseri, Niğde, Karaman ile Konya'nın Güneyinin Yükseklerinde Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!





Beklenen Hadise: Kar Yağışı

Beklendiği Yer: 31.12.2025 Çarşamba ilk saatlerden itibaren Karaman ve Konya'nın güneyinin yüksekleri, sabah saatlerinden itibaren Yozgat'ın doğusu, Kayseri ve Niğde'nin yüksekleri ile Tokat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

31.12.2025 03.00-31.12.2025 23.59







