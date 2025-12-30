MEMUR MAAŞ ZAMMI SON HESAPLAMALAR 2026 | Memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, avukat, polis, hemşire...

2026'DA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?

En düşük memur maaşı şu an için 43 bin 726 TL. Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamayla en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 366 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira seviyesinde hesaplandı.