MEMUR MAAŞ ZAMMI SON HESAPLAMALAR 2026 | Memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, avukat, polis, hemşire...

2026 yılı memur maaşı zammı için geri sayım sürerken, öğretmen, polis, hemşire, doktor ve avukatlar zam oranlarını yakından takip ediyor. TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşirken, gözler aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki 2026 ocak ayında memur ve emekli memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak, maaşlar ne kadar artacak?
Memur maaşı zammı 2026 ocak ayında yürürlüğe girecek. TÜİK’in kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur ve emekli memurlar için 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan yeni maaşlar merak edilirken, aralık ayı enflasyon verisi zam oranında belirleyici olacak. İşte kalem kalem olası zam senaryoları…
2026'DA MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK, KIAÇ TL?
Memur maaşına yılda 2 kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı geliyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57'ye ulaştı. Bu zamma ek olarak, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.
5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:
5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21
Enflasyon farkı: Yüzde 5,91
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57
2026'DA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?
En düşük memur maaşı şu an için 43 bin 726 TL. Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamayla en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 366 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira seviyesinde hesaplandı.
SSK - BAĞKUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur emeklileri için bu oran toplu sözleşme farkıyla değişiklik gösteriyor. Peki, 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak?
Kasım ayına ilişkin yüzde 0,87'lik TÜFE artışıyla birlikte, 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21'e ulaştı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,21'lik zam oranını hak etmiş oldu. Böylece, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.