31 ARALIK BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ: Yarın bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 1 Ocak resmi tatil olarak uygulanırken, yılbaşı tatilinin bir gün öncesi olan 31 Aralık ise mevzuat kapsamında yarım gün ya da resmi tatil statüsünde yer almıyor.

Her yıl 1 Ocak’ta resmi tatil uygulanırken, bu kapsamda bankalar kapalı oluyor. Yılbaşı öncesi gün olan 31 Aralık Çarşamba ise resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle 31 Aralık’ta bankalar ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek.