31 ARALIK BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ: Yarın bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Yeni yıl öncesinde bankacılık işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık banka çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 1 Ocak yılbaşı tatilinden bir gün önce bankaların açık olup olmadığı, şubelerin kaça kadar hizmet vereceği merak konusu oldu.
31 Aralık 2025 Çarşamba günü bankaların çalışma durumu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Resmi tatil olan 1 Ocak öncesinde havale, EFT ve şube işlemleri planlayan vatandaşlar “31 Aralık’ta bankalar açık mı?” sorusuna yanıt arıyor.
31 ARALIK BANKALAR TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 1 Ocak resmi tatil olarak uygulanırken, yılbaşı tatilinin bir gün öncesi olan 31 Aralık ise mevzuat kapsamında yarım gün ya da resmi tatil statüsünde yer almıyor.
31 ARALIK BANKALAR AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?
Her yıl 1 Ocak’ta resmi tatil uygulanırken, bu kapsamda bankalar kapalı oluyor. Yılbaşı öncesi gün olan 31 Aralık Çarşamba ise resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle 31 Aralık’ta bankalar ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek.