Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
31 ARALIK BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ: Yarın bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık?

31 ARALIK BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ: Yarın bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık?

12:3130/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yarın bankalar çalışıyor mu?
Yarın bankalar çalışıyor mu?

Yeni yıl öncesinde bankacılık işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık banka çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 1 Ocak yılbaşı tatilinden bir gün önce bankaların açık olup olmadığı, şubelerin kaça kadar hizmet vereceği merak konusu oldu.

31 Aralık 2025 Çarşamba günü bankaların çalışma durumu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Resmi tatil olan 1 Ocak öncesinde havale, EFT ve şube işlemleri planlayan vatandaşlar “31 Aralık’ta bankalar açık mı?” sorusuna yanıt arıyor.

31 ARALIK BANKALAR TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 1 Ocak resmi tatil olarak uygulanırken, yılbaşı tatilinin bir gün öncesi olan 31 Aralık ise mevzuat kapsamında yarım gün ya da resmi tatil statüsünde yer almıyor.

31 ARALIK BANKALAR AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Her yıl 1 Ocak’ta resmi tatil uygulanırken, bu kapsamda bankalar kapalı oluyor. Yılbaşı öncesi gün olan 31 Aralık Çarşamba ise resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle 31 Aralık’ta bankalar ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

#Banka
#31 aralık resmi tatil
#Bankaların Çalışma Saatleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kastamonu’da okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı mı?