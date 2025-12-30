ARALIK 2025 ENFLASYON ORANLARI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

2025 Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi; kira artış oranı ile memur ve emekli maaş zamlarını doğrudan etkileyecek. TCMB’nin yayımladığı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunda ise piyasa katılımcıları, hane halkı ve reel sektörün yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediği görüldü. Peki TEFE, TÜFE ve TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

1 /5 Gözler TÜİK’in açıklayacağı 2025 Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Kira artış oranı ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları öncesinde, TCMB’nin açıkladığı enflasyon beklentileri raporu dikkat çekti. Rapora göre yıllık enflasyon beklentilerinde düşüş yaşandı. İşte Aralık ayı enflasyon beklentisi ve detaylar…

2 /5 2025 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA? Enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

3 /5 2025 ARALIK AYI ENFLASYON ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

4 /5 Buna göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hane halkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.