Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ARALIK 2025 ENFLASYON ORANLARI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ARALIK 2025 ENFLASYON ORANLARI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

14:4130/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

2025 Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi; kira artış oranı ile memur ve emekli maaş zamlarını doğrudan etkileyecek. TCMB’nin yayımladığı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunda ise piyasa katılımcıları, hane halkı ve reel sektörün yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediği görüldü. Peki TEFE, TÜFE ve TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Gözler TÜİK’in açıklayacağı 2025 Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Kira artış oranı ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları öncesinde, TCMB’nin açıkladığı enflasyon beklentileri raporu dikkat çekti. Rapora göre yıllık enflasyon beklentilerinde düşüş yaşandı. İşte Aralık ayı enflasyon beklentisi ve detaylar…

2025 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

2025 ARALIK AYI ENFLASYON ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hane halkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

#aralık ayı enflasyon
#TÜİK
#enflasyon beklentisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şırnak TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi: Cizre, Beytüşşebap, İdil, Silopi, Uludere ve Güçlükonak 500 bin konut kurası çekildi