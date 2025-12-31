ZAMLI MTV TUTARLARI 2026

01 Ocak 2018 öncesinde tescil edilmiş araçlar için 2026 MTV tutarları:

1-3 yaş araçlarda; 0-1300 6 bin 66,19 TL, 1301-1600 10 bin 567,51 TL, 1601-1800 18 bin 679,19 TL ve 1801-2000 29 bin 432,42 TL oldu.

4-6 yaş araçlarda; 0-1300 cc 4 bin 231,52 TL, 1301-1600 7 bin 923,44 TL, 1601-1800 14 bin 589,47 TL ve 1801-2000 22 bin 659,73 TL oldu.

7-11 yaş araçlarda; 0-1300 2 bin 361,72 TL, 1301-1600 4 bin 594,19 TL, 1601-1800 8 bin 593,56 TL ve 1801-2000 13 bin 318,25 TL oldu.

01 Ocak 2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

0-1300 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda; matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar 6 bin 66,19 TL, matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL arasında olanlar 6 bin 667,28 TL, matrahı 455 bin 300’ü aşanlar da 7 bin 282,18 TL MTV ödeyecek.

1301-1600 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda; matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar 10 bin 567,51 TL, matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL arasında olanlar 11 bin 629,16 TL, matrahı 455 bin 300’ü aşanlar 12 bin 689,55 TL MTV ödeyecek.























