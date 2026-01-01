Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ile sigara ve alkollü içeceklerin maktu vergi tutarları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğlerine göre yurtdışına çıkış harcı bin 250 TL'ye, Özel İletişim Vergisi ise 700 TL'ye çıkarıldı. Peki benzin ve motorin ÖTV zammı ne kadar? İşte 1 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları

1 /7 Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğlerine göre yurtdışına çıkış harcı bin 250 TL'ye, Özel İletişim Vergisi ise 700 TL'ye çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, yurt dışına çıkış harcı tutarı 710 liradan 1.250 liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

3 /7 Benzin ve motorin ÖTV zammı ne kadar? Tebliğde, "Madde 1 -28/12/2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan '710' ibaresi "bin250" şeklinde değiştirildiği; Madde 2- Bu Tebliğin 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girdiği; Madde 3-Bu Tebliğin hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı'nın yürüttüğü" kaydedildi.

4 /7 Benzin ve motorinde maktu ÖTV yüzde 6.95 oranında arttı. Benzinde 1.16, motorinde 1.08 ÖTV artışı oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ile sigara ve alkollü içeceklerin maktu vergi tutarları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

5 /7 1 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Zammın ardından 1 Oca 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatlarında oluşan tablo şöyle. BENZİN İstanbul Avrupa Yakası: 53.15 TL İstanbul Anadolu Yakası: 52.94 TL Ankara: 53.97 TL İzmir: 54.30 TL

6 /7 MOTORİN İstanbul Avrupa Yakası: 54.46 TL İstanbul Anadolu Yakası: 54.25 TL Ankara: 55.43 TL İzmir: 55.76 TL