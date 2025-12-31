Yarın marketler açık mı? 1 Ocak marketler saat kaça kadar açık?

1 Ocak 2026 Perşembe günü yılbaşı tatilinin başlamasıyla birlikte marketlerin açık olup olmadığı sorusu yeniden gündeme geldi. Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerin çalışma saatleri, yeni yılı evinde karşılayacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi marketlerin yılbaşı günü hizmet verip vermeyeceği ile açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor.





Yılbaşı günü marketler açık mı?

Türkiye’de resmi tatil kapsamında yer alan 1 Ocak 2026 Perşembe günü, marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. Yılbaşını evde geçirmeyi planlayan vatandaşlar, alışverişlerini zincir marketlerin açılış ve kapanış saatlerine göre şekillendiriyor. Edinilen bilgilere göre, ülke genelinde faaliyet gösteren büyük market zincirleri yılbaşı günü kapalı olmayacak.





Zincir marketlerin 1 Ocak çalışma saatleri

BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi yaygın marketlerin 1 Ocak’ta hizmet vermesi bekleniyor. Bu marketler genellikle sabah saatlerinde açılarak akşam saatlerine kadar faaliyet gösteriyor. Ancak kesin saatler, marketlerin kendi uygulamalarına göre değişiklik gösterebiliyor.





AVM içindeki marketler için saat uyarısı

Alışveriş merkezlerinde bulunan market şubeleri için farklı bir durum söz konusu. AVM’lerin yılbaşı günü geç açılması halinde, bu marketlerin de 1-2 saat gecikmeli olarak hizmete başlaması ihtimali bulunuyor. Bu nedenle AVM içinde alışveriş yapmayı planlayanların bulundukları merkezin açılış saatini kontrol etmeleri öneriliyor.





31 Aralık’ta marketler açık olacak