SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL üstü ödeme: 16.881-19.999 TL arası maaş alan...

EMEKLİNİN NE KADAR PROMOSYON ALACAĞI NASIL BELİRLENİYOR?

Emekli promosyonu, emeklinin aldığı maaş miktarına göre kademeli olarak hesaplanıyor. Bankaların duyurduğu en yüksek rakamlar, genellikle en üst maaş grubunu kapsıyor. Daha düşük maaş alan emekliler için ödenen promosyon da buna paralel olarak azalıyor. Emekliler promosyonu 3 yıllık taahhütle alabiliyor.