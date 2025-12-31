Emekli maaşı için ilk kez bu kadar net rakam açıklandı: SSK-Bağ-Kur için %12,42 enflasyon zammı, taban maaş 19 bin TL...

TABAN AYLIK 19 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından en düşük emekli aylığı da yeniden gündeme gelecek. Halen 16 bin 881 lira olan taban aylık için en güçlü seçenek, 6 aylık enflasyon artışının aynen uygulanması.

Bu formül hayata geçirilirse en düşük ödeme;

18 bin 809 – 18 bin 978 lira seviyesine yükselecek

Yuvarlama kararıyla birlikte 19 bin lira olarak belirlenebilecek

Bu uygulamada emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine zam yapılacak. Zamlı tutar 19 bin liranın altında kalanların ödemesi bu seviyeye tamamlanacak, üstünde kalanlar ise hesaplanan maaşı almaya devam edecek.