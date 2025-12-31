Emekli maaşı için ilk kez bu kadar net rakam açıklandı: SSK-Bağ-Kur için %12,42 enflasyon zammı, taban maaş 19 bin TL...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı için tarih netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı maaş artışı 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Taban aylık düzenlemesine ilişkin kararın ise önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor. Enflasyon zammı yapılması halinde en düşük emekli maaşı 19 bin lira seviyesine çıkabilir.
Emekli maaşı zammında kritik haftaya girildi. 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam netleşecek. Taban aylık için yapılacak düzenlemenin ardından en düşük emekli maaşının 16 bin 881 liradan 19 bin liraya yükselmesi gündemde.
6 AYLIK ENFLASYON ZAMMI BELİRLEYİCİ OLACAK
2025’in ikinci yarısında oluşan enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan zam oranını, memur emeklilerinin ise toplu sözleşmeden gelen artışa eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak. Şu ana kadar açıklanan Temmuz-Kasım dönemi enflasyonu yüzde 11,2 olarak hesaplandı.
Bu verilere göre;
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 11,2’lik artış kesinleşti
Memur emeklileri için ise yüzde 5,9 enflasyon farkı ile birlikte toplam zam oranı yüzde 17,55 seviyesine ulaştı. Gözler şimdi Aralık ayı verisine çevrildi.
TAHMİNLER ZAM ARALIĞINI ORTAYA KOYDU
Ekonomi çevrelerinin beklentilerine göre 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 30-31 bandında gerçekleşebilir. Bu senaryoya göre Ocak ayında;
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11,42 – 12,42
Memur emeklilerine ise yüzde 17,79 – 18,84 aralığında zam yapılması bekleniyor.
TABAN AYLIK 19 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR
Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından en düşük emekli aylığı da yeniden gündeme gelecek. Halen 16 bin 881 lira olan taban aylık için en güçlü seçenek, 6 aylık enflasyon artışının aynen uygulanması.
Bu formül hayata geçirilirse en düşük ödeme;
18 bin 809 – 18 bin 978 lira seviyesine yükselecek
Yuvarlama kararıyla birlikte 19 bin lira olarak belirlenebilecek
Bu uygulamada emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine zam yapılacak. Zamlı tutar 19 bin liranın altında kalanların ödemesi bu seviyeye tamamlanacak, üstünde kalanlar ise hesaplanan maaşı almaya devam edecek.
DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK
Taban aylıktaki artış, dul ve yetim aylıklarına da hisse oranında yansıyacak. En düşük emekli maaşının 19 bin liraya yükselmesi halinde;
Yüzde 75 oranında aylık alanlar: 12 bin 661 TL → 14 bin 250 TL
Yüzde 50 oranında aylık alanlar: 8 bin 441 TL → 9 bin 500 TL
Yüzde 25 oranında aylık alanlar: 4 bin 220 TL → 4 bin 750 TL
Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil aylığı bu tutarların altında kalan hak sahiplerinin ödemeleri, belirlenen yeni taban seviyelere yükseltilecek.