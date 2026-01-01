2026'DA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Bedelli askerlik ücretleri, enflasyon ve memur maaşı düzenlemelerine göre her yıl güncellenmektedir. 2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280.850 TL olarak belirlenmişti.

2026 yılı için öngörüler, Aralık ayı enflasyon verilerinin yüzde 1 civarında açıklanması durumunda, yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 31 olacağı yönünde. Bu durumda 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,96 olarak hesaplanacak.

Toplu sözleşme ve memur maaşı düzenlemeleri dikkate alındığında, memur aylık katsayısına göre bedelli askerlik ücreti 333.454 TL'ye kadar yükselebilir.

Bu artış, hem enflasyon farkını hem de toplu sözleşme kapsamında belirlenen ek zamları içermektedir. Bedelli askerlikten yararlanacak olanlar, yeni ücreti ve ödeme detaylarını resmi kaynaklardan takip etmelidir.












