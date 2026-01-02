Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre birçok ilde kar yağışı devam ediyor. Öğrencilerin gözü bir yandan da İstanbul için gelecek kar tatili açıklamasındaydı. Peki, İstanbul'da bugün okullar tatil edildi mi? Hangi ilçelerde tatil edildi? 2 Ocak Cuma İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması.
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 1 Ocak tarihli hava durumu raporu, ülke genelinin büyük bir kısmında yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyor.
Son 1 haftadır ülke genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından bu hafta bazı illerde okullar tatil edilmişti. Bugün yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 2 Ocak Cuma günü tatil edildi.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasının bazı kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından ise gözler İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Ancak Valilikten tatil açıklaması bazı ilçeler için geldi.
İstanbul'da okulların tatil olduğu ilçeler
Türkiye'de etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma olayları nedeniyle 58 ilde eğitime ara verildi. İstanbul'da ise Şile'nin ardından Beykoz ve Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde bugün için kar tatili kararı verildi.
İTÜ'DE ÇEVRİMİÇİ DERS YAPILACAK
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, gece saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle derslerin çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.
Prof. Dr. Mandal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle, 2 Ocak Cuma günü dersler çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Akademik takvimimizin son gününde bu yoğun kış koşullarında hepimize öncelikle dikkatli, ardından sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde kaymakamlıklar kararıyla 02.01.2026 tarihinde "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:
"İstanbul'un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir."
Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu', sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor."
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
İstanbul’da aralıklarla etkili olan kar yağışı sırasında AKOM’da gelişmeleri takip eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı cumartesi günü hızı yaklaşık 80 ile 100 kilometreye çıkması beklenen fırtına için İstanbulluların daha dikkatli olmasını istedi. Yazıcı, kar yağışının İstanbul’u terk edeceğini yarından itibaren hava sıcaklığının artacağını belirtti.
Yazıcı şunları söyledi:
"Yarından itibaren daha sakin, hava sıcaklıklarının yükseldiği bir gün yaşayacağız. Cumartesi itibariyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Cumartesi özellikle hızı 80–100 kilometreye kadar çıkan bir fırtına bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını rica ediyoruz.
Sonrasında İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerine çıkacak. Belki 20 Ocak'tan itibaren yeniden bir kar yağışı alma ihtimalini öngörüyoruz şu an. O güne kadar çok ciddi bir şey beklemiyoruz yağmur dışında. Dün gece itibariyle bazı yollarda çok kısa süreli ulaşımın etkilendiği durumlar söz konusu oldu ama ciddi bir sorun yaşamadık. Herhangi bir yaralanma ya da daha kötü bir vaka ihbarı birimlerimize iletilmedi. Ekiplerimiz görevinin başında çalışmalarını sürdürüyorlar. Hava koşullarıyla ilgili dediğim gibi bir buzlanma vesaire beklemiyoruz. Etkili bir kar yağışı da bu saatten sonra beklemiyoruz."