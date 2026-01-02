Yazıcı şunları söyledi:





"Yarından itibaren daha sakin, hava sıcaklıklarının yükseldiği bir gün yaşayacağız. Cumartesi itibariyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Cumartesi özellikle hızı 80–100 kilometreye kadar çıkan bir fırtına bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını rica ediyoruz.

Sonrasında İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerine çıkacak. Belki 20 Ocak'tan itibaren yeniden bir kar yağışı alma ihtimalini öngörüyoruz şu an. O güne kadar çok ciddi bir şey beklemiyoruz yağmur dışında. Dün gece itibariyle bazı yollarda çok kısa süreli ulaşımın etkilendiği durumlar söz konusu oldu ama ciddi bir sorun yaşamadık. Herhangi bir yaralanma ya da daha kötü bir vaka ihbarı birimlerimize iletilmedi. Ekiplerimiz görevinin başında çalışmalarını sürdürüyorlar. Hava koşullarıyla ilgili dediğim gibi bir buzlanma vesaire beklemiyoruz. Etkili bir kar yağışı da bu saatten sonra beklemiyoruz."



