En düşük emekli maaş zammı son dakika: 1999 öncesi, 2000, 2008 sonrası emekliye 18.977 TL taban maaş...

Asgari ücretin 2026 yılı için 28 bin 75 liraya yükselmesiyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş artışlarına çevrildi. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi öncesinde yapılan hesaplamalar, taban maaşlarda önemli artışlara işaret ediyor.
Yeni asgari ücretin netleşmesiyle birlikte zam gündemi emekli ve memur maaşlarına taşındı. Enflasyon beklentileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, en düşük emekli ve memur emekli maaşlarında dikkat çeken rakamlar öne çıkıyor.
ASGARİ ÜCRET SONRASI GÖZLER EMEKLİ ZAMMINDA
Asgari ücretin yüzde 27 artışla 28.075 TL’ye yükselmesinin ardından, milyonlarca emekli için kritik süreç başladı. Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranı, 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek.
SON HALKA ARALIK ENFLASYONU
TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon netleşecek. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,21 seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,08 olarak öngörüldü. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde:
6 aylık enflasyon: %12,42
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: %12,42 olacak.
YÜZDE 12,42 ZAM SENARYOSU: MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?
6 aylık enflasyonun yüzde 12,42 olarak gerçekleşmesi durumunda emekli maaşlarında oluşacak tablo şöyle:
ESKİ MAAŞ YENİ MAAŞ
20.000 TL 22.484 TL
30.000 TL 33.726 TL
40.000 TL 44.968 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLUR?
Aynı senaryoda halen 16.881 TL olan en düşük emekli aylığının 18.977 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Ancak bu artışın hayata geçmesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.
OCAK AYI KRİTİK
Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam oranı kesinleşecek. Ardından taban aylık ve olası refah payı düzenlemeleri yeniden gündeme gelecek. Gözler, Ocak ayının ilk haftasında yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda.