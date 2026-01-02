Hafta sonunun gelmesiyle birlikte, sınav takvimi de merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde hangi sınavların yapılacağına dair bilgi arayışına girdi. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netleşirken, sınavlara katılacak adaylar için önemli bilgiler de ön plana çıkıyor. Sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri gibi detaylar, sınav öncesinde öğrencilere rehberlik edecek. Peki, Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 3-4 Ocak 2026 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar
Hafta sonu sınav takvimi merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Bu hafta sonu hangi sınav var?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri gündeme gelirken, sınavlara katılacak olan öğrenciler sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini araştırıyor. İşte 3-4 Ocak 2026 hafta sonu uygulanacak sınavlarla ilgili detaylar...
HAFTA SONU NE SINAVI VAR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından cumartesi ve pazar günü yapılacak bir sınav bulunmuyor.
SMM SINAVI BU HAFTA SONU YAPILACAK
“Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, 2026 yılının birinci SMM sınavı, 03/Ocak/2026 tarihinde Ankara’da yapılacak. Uygulama tez konularını 01/12/2024 tarihinde teslim alan ve teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim etmeyen SMM adayı mühendisler, 03/Ocak/2026 tarihinde yapılacak SMM sınavına giremeyeceklerdir.