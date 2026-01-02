Aralık ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Ocak ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli olacak. Bu ay sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve mülk sahipleri, Aralık dönemine uygulanacak kira zammının nasıl şekilleneceğini araştırıyor. Her ayın başında TÜİK tarafından paylaşılan enflasyon verileri, 12 aylık TÜFE ortalamasını ortaya koyarak yeni kira zam oranını belirliyor. Peki, Ocak ayı kira zammı 2026 ne zaman açıklanacak? TÜİK ocak ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve iş yerleri için kira zammı hesaplama

TÜİK ocak ayı kira artış oranı, öne çıkan ekonomi başlıklarından biri. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2026 Ocak ayı kira artış oranı hesaplanacak. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri, pek çok farklı kalemin belirlenmesinde etkili olurken, kira zammı hesaplaması da bunlar arasında yer alıyor.

2025 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Aralık enflasyon rakamları 3 Aralık 2025 Çarşamba günü netleşecek.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Buna göre; Ocak ayı kira artış oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü netleşecek.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 Kasım ayı içerisinde kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı 37,15 olarak açıklandı. Bu ay içerisinde kira sözleşmesi yenileyecek olan ev sahibi ve vatandaşlar tavan oran olan 37,15 oranında kiralarına zam yapabilecek.