EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA BELLİ OLDU! En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2026? SSK, Bağ-Kur, 4C, Emekli Sandığı Ocak zamlı maaş tablosu

Ocak 2026 emekli zammında belirsizlik sona erdi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşirken, kök aylıklara yansıyacak artış da ortaya çıktı. Yapılan hesaplamalar, en düşük emekli maaşı için yeni taban rakamın da kısa süre içinde açıklanabileceğine işaret ediyor.