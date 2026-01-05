EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA BELLİ OLDU! En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2026? SSK, Bağ-Kur, 4C, Emekli Sandığı Ocak zamlı maaş tablosu

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı resmen netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yapılacak artış oranı kesinleşti. Zam oranıyla birlikte en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükseleceği de netlik kazanmaya başladı. Gözler şimdi taban aylık düzenlemesi için atılacak adımlara çevrildi.
Ocak 2026 emekli zammında belirsizlik sona erdi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşirken, kök aylıklara yansıyacak artış da ortaya çıktı. Yapılan hesaplamalar, en düşük emekli maaşı için yeni taban rakamın da kısa süre içinde açıklanabileceğine işaret ediyor.
OCAK ZAMMI NETLEŞTİ: EMEKLİLERİN KÖK AYLIĞI BELLİ OLDU
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zammı kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı yüzde 12,19 olarak netleşti.
6 AYLIK ENFLASYON HESABI TAMAMLANDI
TÜİK verilerine göre Temmuz–Kasım döneminde enflasyon yüzde 11,20 olmuştu. Aralık ayında TÜFE aylık yüzde 0,89 arttı. Böylece 2025’in ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 12,19 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları ile ek ödemelerine doğrudan yansıtılacak.
TABAN AYLIK İÇİN YENİ SENARYO
Gözler şimdi taban aylık düzenlemesine çevrildi. Mevcut durumda 16.881 TL olan en düşük emekli aylığının da artırılması bekleniyor. Kulislerde en güçlü formül, taban aylığa 6 aylık enflasyon oranının yansıtılması.
Bu senaryo hayata geçirilirse:
En düşük emekli aylığı:
16.881 TL → 18.938 TL
seviyesine yükselecek.
YASAL DÜZENLEME ŞART
Taban aylık artışı için yasal düzenleme gerekiyor. Kararın verilmesi halinde düzenleme hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınacak. Emekliler, ayın 17’sinden itibaren zamlı kök aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek. Taban aylık düzenlemesi ödeme tarihine yetişirse, maaşlar yeni tutarlar üzerinden yatırılacak.
Düzenlemenin gecikmesi halinde ise ödemeler mevcut taban aylık üzerinden yapılacak, yasa çıktıktan sonra fark ödemesi emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 16.881
ZAMLI: 18.939
MEVCUT: 17.000
ZAMLI: 19.072
MEVCUT: 17.500
ZAMLI: 19.633
MEVCUT: 18.000
ZAMLI: 20.194
MEVCUT: 19.000
ZAMLI: 21.316
MEVCUT: 20.000
ZAMLI: 22.438
MEVCUT: 21.000
ZAMLI: 23.560
MEVCUT: 22.000
ZAMLI: 24.682
MEVCUT: 23.000
ZAMLI: 25.804
MEVCUT: 24.000
ZAMLI: 26.926
MEVCUT: 25.000
ZAMLI: 28.048
MEVCUT: 26.000
ZAMLI: 29.169
MEVCUT: 27.000
ZAMLI: 30.291
MEVCUT: 28.000
ZAMLI: 31.413
MEVCUT: 29.000
ZAMLI: 32.535
MEVCUT: 30.000
ZAMLI: 33.657
MEVCUT: 31.000
ZAMLI: 34.779
MEVCUT: 32.000
ZAMLI: 35.901
MEVCUT: 33.000
ZAMLI: 37.023
MEVCUT: 34.000
ZAMLI: 38.145
MEVCUT: 35.000
ZAMLI: 39.267
MEVCUT: 36.000
ZAMLI: 40.388
MEVCUT: 37.000
ZAMLI: 41.510
MEVCUT: 38.000
ZAMLI: 42.632
MEVCUT: 39.000
ZAMLI: 43.754
MEVCUT: 40.000
ZAMLI: 44.876
MEVCUT: 41.000
ZAMLI: 45.998
MEVCUT: 42.000
ZAMLI: 47.120
MEVCUT: 43.000
ZAMLI: 48.242
MEVCUT: 44.000
ZAMLI: 49.364
MEVCUT: 41.000
ZAMLI: 45.998
MEVCUT: 42.000
ZAMLI: 47.120
MEVCUT: 43.000
ZAMLI: 48.242
MEVCUT: 44.000
ZAMLI: 49.364
MEVCUT: 45.000
ZAMLI: 50.486
MEVCUT: 46.000
ZAMLI: 51.607
MEVCUT: 47.000
ZAMLI: 52.729
MEVCUT: 48.000
ZAMLI: 53.851
MEVCUT: 49.000
ZAMLI: 54.973
MEVCUT: 50.000
ZAMLI: 56.095