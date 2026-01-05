Yeni Şafak
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA BELLİ OLDU! En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2026? SSK, Bağ-Kur, 4C, Emekli Sandığı Ocak zamlı maaş tablosu

10:225/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı resmen netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yapılacak artış oranı kesinleşti. Zam oranıyla birlikte en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükseleceği de netlik kazanmaya başladı. Gözler şimdi taban aylık düzenlemesi için atılacak adımlara çevrildi.

Ocak 2026 emekli zammında belirsizlik sona erdi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşirken, kök aylıklara yansıyacak artış da ortaya çıktı. Yapılan hesaplamalar, en düşük emekli maaşı için yeni taban rakamın da kısa süre içinde açıklanabileceğine işaret ediyor.

OCAK ZAMMI NETLEŞTİ: EMEKLİLERİN KÖK AYLIĞI BELLİ OLDU

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zammı kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı yüzde 12,19 olarak netleşti.

6 AYLIK ENFLASYON HESABI TAMAMLANDI

TÜİK verilerine göre Temmuz–Kasım döneminde enflasyon yüzde 11,20 olmuştu. Aralık ayında TÜFE aylık yüzde 0,89 arttı. Böylece 2025’in ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 12,19 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları ile ek ödemelerine doğrudan yansıtılacak.

TABAN AYLIK İÇİN YENİ SENARYO

Gözler şimdi taban aylık düzenlemesine çevrildi. Mevcut durumda 16.881 TL olan en düşük emekli aylığının da artırılması bekleniyor. Kulislerde en güçlü formül, taban aylığa 6 aylık enflasyon oranının yansıtılması.

Bu senaryo hayata geçirilirse:

En düşük emekli aylığı:

16.881 TL → 18.938 TL

seviyesine yükselecek.

YASAL DÜZENLEME ŞART

Taban aylık artışı için yasal düzenleme gerekiyor. Kararın verilmesi halinde düzenleme hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınacak. Emekliler, ayın 17’sinden itibaren zamlı kök aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek. Taban aylık düzenlemesi ödeme tarihine yetişirse, maaşlar yeni tutarlar üzerinden yatırılacak.

Düzenlemenin gecikmesi halinde ise ödemeler mevcut taban aylık üzerinden yapılacak, yasa çıktıktan sonra fark ödemesi emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT: 16.881

ZAMLI: 18.939

MEVCUT: 17.000

ZAMLI: 19.072

MEVCUT: 17.500

ZAMLI: 19.633

MEVCUT: 18.000

ZAMLI: 20.194

MEVCUT: 19.000

ZAMLI: 21.316

MEVCUT: 20.000

ZAMLI: 22.438

MEVCUT: 21.000

ZAMLI: 23.560

MEVCUT: 22.000

ZAMLI: 24.682

MEVCUT: 23.000

ZAMLI: 25.804

MEVCUT: 24.000

ZAMLI: 26.926

MEVCUT: 25.000

ZAMLI: 28.048

MEVCUT: 26.000

ZAMLI: 29.169

MEVCUT: 27.000


ZAMLI: 30.291


MEVCUT: 28.000


ZAMLI: 31.413


MEVCUT: 29.000


ZAMLI: 32.535


MEVCUT: 30.000


ZAMLI: 33.657

MEVCUT: 31.000



ZAMLI: 34.779



MEVCUT: 32.000



ZAMLI: 35.901



MEVCUT: 33.000



ZAMLI: 37.023



MEVCUT: 34.000



ZAMLI: 38.145



MEVCUT: 35.000



ZAMLI: 39.267



MEVCUT: 36.000



ZAMLI: 40.388



MEVCUT: 37.000



ZAMLI: 41.510

MEVCUT: 38.000

ZAMLI: 42.632

MEVCUT: 39.000

ZAMLI: 43.754

MEVCUT: 40.000

ZAMLI: 44.876

MEVCUT: 41.000

ZAMLI: 45.998

MEVCUT: 42.000

ZAMLI: 47.120

MEVCUT: 43.000

ZAMLI: 48.242

MEVCUT: 44.000

ZAMLI: 49.364

MEVCUT: 45.000

ZAMLI: 50.486

MEVCUT: 46.000

ZAMLI: 51.607

MEVCUT: 47.000

ZAMLI: 52.729

MEVCUT: 48.000

ZAMLI: 53.851

MEVCUT: 49.000

ZAMLI: 54.973

MEVCUT: 50.000

ZAMLI: 56.095

#Emekli
#emekli maaş zammı
#en düşük emekli maaşı
Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2026? İşte Ocak zammı ile evde bakım parasında güncel rakam