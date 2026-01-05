İçişleri Bakanlığı personel alımı 2026: 80 il planlama uzman yardımcısı alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Adaylar, 5-9 Ocak tarihleri arasında Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alacak başvuru bağlantısı üzerinden e-Devlet sistemi aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını tamamlayabilecek. Başvurular yalnızca çevrim içi olarak kabul edilecek.

Başvuru yapacak adayların 2024-2025 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmaları şartı aranıyor. Alımlar; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile iletişim fakültelerinden mezun olan adaylar arasından yapılacak. Detaylara, Bakanlığın internet sitesindeki duyuru kısmından ulaşılabiliyor.