İçişleri Bakanlığı personel alımı 2026: 80 il planlama uzman yardımcısı alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

5/01/2026, Pazartesi
İçişleri Bakanlığı 80 il planlama uzman yardımcısı alımı yapacak
İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 80 il planlama uzman yardımcısı istihdam edeceğini açıkladı. Başvurular 5-9 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Sözlü sınavlar 9-18 Şubat’ta Ankara’da yapılacak; adaylarda 35 yaş sınırı ve KPSS’den en az 70 puan şartı aranacak.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelindeki taşra birimlerinde görev almak üzere 80 il planlama uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Kamu personel alımı kapsamında gerçekleştirilecek süreç, sözlü sınav yöntemiyle yürütülecek.


Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak

Adaylar, 5-9 Ocak tarihleri arasında Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alacak başvuru bağlantısı üzerinden e-Devlet sistemi aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını tamamlayabilecek. Başvurular yalnızca çevrim içi olarak kabul edilecek.


Sözlü sınavlar Ankara’da yapılacak

Personel alımı sürecinde sözlü sınavlar 9-18 Şubat tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Adayların sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.


KPSS ve mezuniyet şartları

Başvuru yapacak adayların 2024-2025 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmaları şartı aranıyor. Alımlar; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile iletişim fakültelerinden mezun olan adaylar arasından yapılacak. Detaylara, Bakanlığın internet sitesindeki duyuru kısmından ulaşılabiliyor.

