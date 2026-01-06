Yeni Şafak
Bitcoin 7 haftanın zirvesinde: Yükseliş sürecek mi? İşte kripto piyasasında son tablo

Küresel piyasalarda risk iştahının artması, kripto varlıklarda da yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Bitcoin, 7 haftanın en yüksek seviyesine çıkarken toplam kripto para piyasası değeri bir günde yaklaşık 70 milyar dolar arttı. Fiyatların kritik teknik seviyelerin üzerinde kalması, kısa vadeli görünüm açısından olumlu değerlendiriliyor.

Küresel piyasalarda artan risk alma eğilimi, kripto para piyasasında da belirgin bir toparlanmaya işaret etti. Bu süreçte Bitcoin fiyatı yükselişini hızlandırırken, kripto piyasasının toplam değeri yalnızca 24 saat içinde yaklaşık 70 milyar dolarlık artış kaydetti. Bitcoin, gece saatlerinde 94 bin 745 doları test ederek son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gün içinde sınırlı bir geri çekilme yaşansa da lider kripto para, saat 13.15 itibarıyla son 24 saatte yüzde 0,84 artışla 93 bin 604 dolardan işlem gördü. Piyasalarda, hafta başında geçilen 92 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın sürmesi, kısa vadeli teknik görünüm açısından pozitif bir sinyal olarak izleniyor.

Bitcoin’de kritik teknik eşikler

Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 94 bin 200 ve 94 bin 800 dolar seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Olası düzeltmelerde ise 93 bin 200 dolar seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip ediliyor.

Altcoin piyasasında ivme

Bitcoin’deki yükseliş eğilimi altcoinlere de yansıdı. Aynı zaman diliminde Ethereum yüzde 2,08 değer kazanarak 3 bin 221 dolara yükseldi. Ripple (XRP) yüzde 9,40’lık artışla 2,33 dolara çıkarken, Solana yüzde 1,74 yükselişle 137,74 dolar seviyesinde işlem gördü.

Toplam piyasa değeri 3,21 trilyon dolar

Yılın başından bu yana küresel hisse senedi ve emtia piyasalarında görülen olumlu hava, kripto varlıklara da destek verdi. Artan risk iştahıyla birlikte kripto para piyasasının toplam değeri 3,21 trilyon dolara ulaştı.

Fed beklentileri ve Venezuela gündemi

Makroekonomik cephede, ABD’de imalat sanayi PMI verisinin 2025 Aralık ayında 51,8’e gerilemesi, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Bu beklenti, yatırımcıların kripto paralar gibi riskli varlıklara yönelmesinde etkili oldu.

Jeopolitik tarafta ise ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonu ve Nicolas Maduro yönetimine ilişkin gelişmeler piyasalar tarafından yakından izleniyor. Yaptırımlara rağmen Venezuela’nın kayıt dışı bir Bitcoin pozisyonu olabileceğine dair iddialar da kripto gündeminde yer alıyor.

