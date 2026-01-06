Bitcoin 7 haftanın zirvesinde: Yükseliş sürecek mi? İşte kripto piyasasında son tablo

Bitcoin’de kritik teknik eşikler

Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 94 bin 200 ve 94 bin 800 dolar seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Olası düzeltmelerde ise 93 bin 200 dolar seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip ediliyor.