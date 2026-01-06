2026 Ocak memur maaşı ödeme takvimi kamu çalışanlarının en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 18,60 oranında artan zamlı memur maaşlarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağı netleşti. 14 günlük maaş farkının ödenme günü, memur ve memur emeklilerinin maaşlarını ne zaman alacağı ve fark ödemelerinin yatıp yatmadığına ilişkin tüm ayrıntılar, ocak ayı maaş sürecine dair güncel bilgilerle birlikte haberimizde yer alıyor.
2026 Ocak ayında yapılacak memur maaşı ödemeleri milyonlarca kamu çalışanı tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılın ilk yarısı için belirlenen zam oranları doğrultusunda güncellendi. Enflasyon farkı ile toplu sözleşmeden kaynaklanan artış, ocak ayı maaşlarına yansıtılacak.
Memur maaşları hangi tarihte ödenecek?
Kamu çalışanlarının maaşları, her ay olduğu gibi 15 Ocak 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Ocak ayı ödemeleri, zamlı tutarlar üzerinden yapılacak. Yeni atanan personel için de aynı tarih geçerli olacak; göreve 1 Ocak’ta başlayanlar, 15 Ocak’ta peşin maaş ve 14 günlük kıst ödeme alacak.
14 günlük zam farkı nasıl ve nereden alınacak?
Ocak ve temmuz aylarında oluşan maaş farkları, memurlar ve memur emeklileri için ayrıca hesaplanıyor. Zam farkı ödemeleri, maaşların yatırıldığı tarihte banka hesaplarına aktarılıyor. Ödeme günü dışında kalan durumlarda ise farkların ilerleyen günlerde yatırılması bekleniyor. Hak sahipleri ödemelerini banka şubeleri, PTT veya ATM’ler üzerinden alabiliyor.
2026 zam oranı ve yeni maaşlar
Aralık ayı enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte memurlar için yüzde 6,85 enflasyon farkı oluştu. Buna, 2026’nın ilk altı ayı için uygulanan yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendi. Böylece toplam artış yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Bu düzenlemeyle en düşük memur maaşı 59 bin 896 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 887 liraya yükseldi.