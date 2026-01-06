2026 zam oranı ve yeni maaşlar

Aralık ayı enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte memurlar için yüzde 6,85 enflasyon farkı oluştu. Buna, 2026’nın ilk altı ayı için uygulanan yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendi. Böylece toplam artış yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Bu düzenlemeyle en düşük memur maaşı 59 bin 896 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 887 liraya yükseldi.