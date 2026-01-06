VGM BURS DESTEKLERİ ARTTI 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları ne kadar oldu? İşte ilkokul, lise ve üniversite VGM burs miktarları

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026 yılı itibarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan burs tutarlarında artışa gitti. Kurumun 6 Ocak 2026’da yaptığı resmi açıklamaya göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen aylık destek 1.750 TL’ye çıkarılırken, üniversite öğrencileri için burs miktarı 4 bin TL oldu. Zam oranı yüzde 33 olarak duyuruldu. İşte detaylar...
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen burs programında 2026 yılına girilirken önemli bir güncelleme yapıldı. Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi öğrencileri kapsayan geri ödemesiz burslarda, artan yaşam maliyetleri dikkate alınarak yeni tutarlar belirlendi. Açıklama, kurumun resmi X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
İlkokul, ortaokul ve lise bursları 1.750 TL oldu
Yapılan duyuruya göre ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 40 bin öğrenciye sağlanan aylık burs desteği artırıldı. Daha önce 1.250 TL olarak ödenen destek, 2026 Ocak ayı itibarıyla 1.750 TL’ye yükseltildi. Böylece temel eğitim çağındaki öğrenciler için sağlanan katkı, yüzde 33’lük artışla yeniden düzenlenmiş oldu.
Üniversite öğrencilerine 4 bin TL destek
Yükseköğrenim kademesinde öğrenim gören öğrenciler için de burs miktarları güncellendi. Açıklamaya göre 10 bin üniversite öğrencisine verilen aylık burs tutarı 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Yeni rakamlar, 2026 yılı boyunca geçerli olacak şekilde uygulanacak.
Burslar geri ödemesiz olarak sürdürülüyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü burs programı, ihtiyaç sahibi öğrenciler için geri ödemesiz destek niteliğini koruyor. Kurum, yapılan artışla birlikte eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve öğrencilerin eğitim hayatlarına kesintisiz devam etmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.
VGM burs başvurusu nasıl yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.
VGM bursları nasıl ödenir?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Aşağıda belirtilen avantajlar nedeniyle ikamet ettiğiniz ilçede Vakıf Katılım Bankası Şubesi varsa öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından hesap açılması önerilir. Ancak yakınınızda Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankasından da öğrenci adına hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.