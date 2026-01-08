Türkiye'de hangi milli bayram, bir atasözünde 'yarısı yaz, yarısı kıştır' denen ayda kutlanır? 8 Ocak 2026 Milyoner sorusu

Milyoner
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması bu akşam 1205. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen programın yeni bölümünde bir soru ise akıllarda soru işareti oluşturdu. Yarışmacıya yöneltilen "Türkiye'de hangi milli bayram, bir atasözünde 'yarısı yaz, yarısı kıştır' denen ayda kutlanır?" sorusunun yanıtı ise belli oldu.
SORU: Türkiye'de hangi milli bayram, bir atasözünde 'yarısı yaz, yarısı kıştır' denen ayda kutlanır?
CEVAP: D: Zafer Bayramı
A: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
B: Cumhuriyet Bayramı
C: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
D: Zafer Bayramı
