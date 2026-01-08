Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Türkiye'de hangi milli bayram, bir atasözünde 'yarısı yaz, yarısı kıştır' denen ayda kutlanır? 8 Ocak 2026 Milyoner sorusu

Türkiye'de hangi milli bayram, bir atasözünde 'yarısı yaz, yarısı kıştır' denen ayda kutlanır? 8 Ocak 2026 Milyoner sorusu

21:468/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milyoner
Milyoner

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması bu akşam 1205. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen programın yeni bölümünde bir soru ise akıllarda soru işareti oluşturdu. Yarışmacıya yöneltilen "Türkiye'de hangi milli bayram, bir atasözünde 'yarısı yaz, yarısı kıştır' denen ayda kutlanır?" sorusunun yanıtı ise belli oldu.

SORU: Türkiye'de hangi milli bayram, bir atasözünde 'yarısı yaz, yarısı kıştır' denen ayda kutlanır?

CEVAP: D: Zafer Bayramı

A: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

B: Cumhuriyet Bayramı

C: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

D: Zafer Bayramı


#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#Bilgi yarışması
#milli bayram
#Atasözü
#yarısı yaz
#yarısı kıştır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muş'ta okullar tatil edildi mi? 9 Ocak yarın ders var mı? Muş Valiliği kar tatili açıklaması