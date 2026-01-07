Yeni Şafak
TOKİ Kars kura sonuçları isim listesi: 500 bin konut TOKİ Kars kura çekimi canlı yayın bilgileri

16:557/01/2026, Çarşamba
500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen kura çekimleri Türkiye genelinde belirlenen takvim doğrultusunda sürüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından açıklanan programa göre Kars için kura çekimi 8 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda saat 14.30’da yapılacak ve Kars merkezle birlikte Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerini kapsayacak. Vatandaşlar, Kars TOKİ kura sonuçlarını canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Peki Kars TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte TOKİ Kars kura çekimi canlı yayın bilgileri.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin sosyal konut kura çekimi sürmeye devam ediyor. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam ediyor. Bu kapsamda Kars TOKİ kurası 8 Ocak’ta yapılacak. Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda saat 14:30’da Kars merkez ile Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde yapılacak TOKİ sosyal konut kurası çekilecek. Peki TOKİ Kars kura çekilişi sonuçları nasıl, ve nereden öğrenilecek? İşte Kars TOKİ kurası canlı izleme linki.

KARS TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ Kars kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.


KARS KURASI CANLI İZLE: TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

500 BİN SOSYAL KONUT TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK?

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+11, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

