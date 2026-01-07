500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen kura çekimleri Türkiye genelinde belirlenen takvim doğrultusunda sürüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından açıklanan programa göre Kars için kura çekimi 8 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda saat 14.30’da yapılacak ve Kars merkezle birlikte Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerini kapsayacak. Vatandaşlar, Kars TOKİ kura sonuçlarını canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Peki Kars TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte TOKİ Kars kura çekimi canlı yayın bilgileri.
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+11, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.