Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin sosyal konut kura çekimi sürmeye devam ediyor. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam ediyor. Bu kapsamda Kars TOKİ kurası 8 Ocak’ta yapılacak. Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda saat 14:30’da Kars merkez ile Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde yapılacak TOKİ sosyal konut kurası çekilecek. Peki TOKİ Kars kura çekilişi sonuçları nasıl, ve nereden öğrenilecek? İşte Kars TOKİ kurası canlı izleme linki.