Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
PKK/SGD elebaşlarından Salih Müslim panikledi: Suriye ordusu vahşice saldırıyor

PKK/SGD elebaşlarından Salih Müslim panikledi: Suriye ordusu vahşice saldırıyor

21:298/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
PKK/SDG elebaşlarından Salih Müslim, Suriye ordusunun saldırılarından rahatsız.
PKK/SDG elebaşlarından Salih Müslim, Suriye ordusunun saldırılarından rahatsız.

Suriye ordusunun Halep'te sivilleri katleden PKK/YPG/SDG unsurlarına yönelik operasyonu, terör örgütü liderlerinden Salih Müslim'i telaşlandırdı. 10 Mart Anlaşması’nın tarafların gönlüne göre olmadığını iddia eden Müslim, özellikle Türkiye’nin bu anlaşmadan kurtulmak istediğini söyledi. Bu nedenle anlaşmanın bitirilmeye çalışıldığını ileri süren terörist elebaşı, "Fırsat buldukları an saldırıyorlar. Bu kadar anlaşma vardı, halen de saldırıyorlar ve saldırılar da çok vahşice oluyor" ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgal ettiği Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine operasyon düzenledi.

Eşrefiyye mahallesi teröristlerden tamamen arındırılırken; bölgedeki şiddetli çatışmalar da gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sürüyor.

Suriye ordusunun bu operasyonları ise terör örgütü liderlerinden Salih Müslim'i bir hayli telaşlandırdı.

PKK elebaşı Müslim panikledi

10 Mart Anlaşması’nın tarafların gönlüne göre olmadığını iddia eden Müslim, 10 Mart ve 1 Nisan anlaşmalarında tarafların sözlerinde durmayacağını, anlaşmaları uygulamayacaklarının açıkça görüldüğünü söyledi.

"Suriye ordusu vahşice saldırıyor"

Özellikle Türkiye’nin bu anlaşmadan kurtulmak istediğini ve bu nedenle anlaşmayı bitirmeye çalıştığını ileri süren Müslim,
"Fırsat buldukları an saldırıyorlar. Bu kadar anlaşma vardı, halen de saldırıyorlar ve saldırılar da çok vahşice oluyor"
ifadelerini kullandı.

'Türkiye'ye karşı' Kürtlere çağrı

Kürtlere Türkiye'ye karşı çağrı yapan PKK elebaşı, meselenin Türkiye’nin menfaatleriyle ilgili olduğunu ve Kürtlerin de bunu bilmesi gerektiğini savundu.

İsrail yalanlarına sarıldı: "Şara yaralandı, Ankara'ya götürüldü"

Ahmed Şara’nın durumuna ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Müslim, Suriye liderinin esir alındığı yalanını ortaya attı.

Şara’nın ya Türkiye’de ya da Şam’da esir tutulduğunu öne süren Müslim, çıkıp en azından iki kelime etmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in 'Şara yaralandı' yalanına sarılan Müslim, “Yaralanınca Ankara’ya hastaneye götürüldü denildi. O günden beri görünmüyor. Öyle değilse çıkıp iki kelime etsin” ifadelerini kullandı.



#Salih Müslim
#PKK
#Suriye
#Ahmed Şara
#SDG
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Hakkari kar tatili var mı? Son dakika valilik açıklaması